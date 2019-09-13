Reynmen, Muhabire Saldırdı! Karakolluk Oldu

Ela şarkısı ile YouTube'ta rekorlarını altüst eden Yusuf Aktaş, gazeteciye saldırdı. Gece yarısı kız arkadaşı Berrin Kekliker ile birlikte bir AVM'den çıkan ünlü YouTuber Reymen, kendisi ile röportaj yapmak isteyen muhabiri darp etti.

Sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, kız arkadaşı ile beraber görüntülendiği için rahatsız oldu ve muhabire saldırdı. Muhabir Mehmet Akif Yaman'ın kaşı patladı. Güvenliklerin Reymen'i güçlükle zapt ettiği söyleniyor.

Yaşananların ardından muhabirler polis ekiplerini çağırdı. Reymen'in muhabirlerin cep telefonu ile çektiği görüntüleri sildiği konuşuluyor. Polis ekipleri kısa süre içerisinde AVM'ye geldi.

Ekipler Reymen'i alarak karakola götürdü. Reymen muhabirden şikayetçi oldu. Muhabir Yaman ise hastaneden darp raporu alarak Reymen'den şikayetçi oldu. Yusuf Aktaş'ın karakolda yaklaşık 2 saat boyunca ifade verdiği söyleniyor.

Yusuf Aktaş, verdiği ifadenin ardından aracı ile karakoldan ayrıldı. Reymen'in karakoldan ayrılırken muhabirlerin sorularına cevap vermediği ve gülerek geçtiği konuşuluyor. Reymen şu anda Twitter'da trendlere girmiş bulunmakta.

Reymen olayın ardından herhangi bir açıklama yapmadı. Konu hakkında gelişmeler olursa sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!