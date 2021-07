Richard Branson'ın Uzay Uçuşunun En Önemli Noktaları

Virgin Galactic'in kurucusu Richard Branson uzay uçuşu birkaç gündür sosyal medyanın gündeminde. VSS Unity uzay gemisiyle yer çekimsiz ortamda uçmayı başaran İngiliz milyarderin uçuşunu sizler için analiz ettik.

Virgin Galactic'in kurucusu Richard Branson, 11 Temmuz Pazar günü uzay turizmi görevi kapsamında diğer beş mürettebat üyesiyle birlikte uzayın sınırına uçtu. Virgin Galactic'in VSS Unity uzay uçağının uçuşu, birkaç kamera ile canlı olarak yayınlandı. Biz de sizler için önemli anları bir araya topladık.

Görev, Virgin Galactic'in New Mexico'daki Spaceport America tesisinde, yaklaşık 50.000 fit yüksekliğe çıkan VMS Eve uçağı ile başladı. Unity serbest kaldıktan sonra, mürettebatı uzayın sınırına fırlatmak için roket motorunu ateşledi. Unity'nin Eve'den serbest bırakılmasından yaklaşık iki buçuk dakika sonra uzay uçağı, altı mürettebat üyesini 282.000 fit'e çıkardı.

Unity'nin iç kısmından gelen canlı yayın, uçuş sırasında bozuldu. Ancak Branson, uzayın kenarında yer çekimsiz bir deneyim yaşarken, uzay uçağının içine kaydettiği bir mesajı paylaştı. Milyarder girişimci, “Bir zamanlar hayalleri yıldızlara bakan bir çocuktum. Artık bir uzay gemisinde güzel Dünyamıza bakan bir yetişkinim. Gelecek nesil hayalperestlere: Biz bunu yapabilirsek, sizin neler yapabileceğinizi bir hayal edin” dedi.

I was once a child with a dream looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship looking down to our beautiful Earth. To the next generation of dreamers: if we can do this, just imagine what you can do https://t.co/Wyzj0nOBgX #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/03EJmKiH8V