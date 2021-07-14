Richard Branson'ın Uzay Uçuşunun En Önemli Noktaları

Virgin Galactic'in kurucusu Richard Branson uzay uçuşu birkaç gündür sosyal medyanın gündeminde. VSS Unity uzay gemisiyle yer çekimsiz ortamda uçmayı başaran İngiliz milyarderin uçuşunu sizler için analiz ettik.

Virgin Galactic'in kurucusu Richard Branson, 11 Temmuz Pazar günü uzay turizmi görevi kapsamında diğer beş mürettebat üyesiyle birlikte uzayın sınırına uçtu. Virgin Galactic'in VSS Unity uzay uçağının uçuşu, birkaç kamera ile canlı olarak yayınlandı. Biz de sizler için önemli anları bir araya topladık.

Richard Branson Uzay Uçuşunun Öne Çıkanları

Görev, Virgin Galactic'in New Mexico'daki Spaceport America tesisinde, yaklaşık 50.000 fit yüksekliğe çıkan VMS Eve uçağı ile başladı. Unity serbest kaldıktan sonra, mürettebatı uzayın sınırına fırlatmak için roket motorunu ateşledi. Unity'nin Eve'den serbest bırakılmasından yaklaşık iki buçuk dakika sonra uzay uçağı, altı mürettebat üyesini 282.000 fit'e çıkardı.

Unity'nin iç kısmından gelen canlı yayın, uçuş sırasında bozuldu. Ancak Branson, uzayın kenarında yer çekimsiz bir deneyim yaşarken, uzay uçağının içine kaydettiği bir mesajı paylaştı. Milyarder girişimci, “Bir zamanlar hayalleri yıldızlara bakan bir çocuktum. Artık bir uzay gemisinde güzel Dünyamıza bakan bir yetişkinim. Gelecek nesil hayalperestlere: Biz bunu yapabilirsek, sizin neler yapabileceğinizi bir hayal edin” dedi.

I was once a child with a dream looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship looking down to our beautiful Earth. To the next generation of dreamers: if we can do this, just imagine what you can do https://t.co/Wyzj0nOBgX #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/03EJmKiH8V — Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021

Uzay limanına dönüş yolunda Branson tekrar konuştu ve uçuşu "bir ömür boyu deneyim" olarak nitelendirdi. Kısa bir süre sonra Unity ve ekip üyeleri Spaceport America'ya güvenli bir iniş yaptı. Yere geri döndüğünde Branson, Virgin Galactic'in ilk tam mürettebat uçuşunun başarıyla tamamlanmasını kutlamak için küçük bir kalabalığa seslendi ve deneyimi "büyüleyici" olarak nitelendirdi.

Pazar günkü görevin ardından Virgin Galactic, 2022'de 250.000 dolara mal olacak bir ticari uzay turizmi hizmeti başlatmadan önce iki test uçuşu daha gerçekleştirmeyi planlıyor.

Virgin Galactic uçuşu, benzer bir uzay turizmi hizmetini planlayan Blue Origin'in ilk mürettebatlı görevinden bir hafta önce geldi.

Blue Origin sahibi ve Amazon kurucusu Jeff Bezos, 20 Temmuz'da New Shepard roketi ile uzayın sınırına uçmayı planlıyor. Virgin Galactic'in uzay gemisi, Unity 22 misyonuyla 53.4 mil yüksekliğe ulaştı. Ancak Kármán hattı (uzayın resmi sınır çizgisi) ise 62 mil olarak kabul ediliyor. Yani teknik konulara odaklanıyorsanız, Jeff Bezos bu sembolik engeli aşan ilk milyarder olacak.