Rick and Morty 4. Sezon Sonunu ile Karşınızda!

Dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi bulunan Rick and Morty, merakla beklenen 4. sezon ile karşımıza çıktı. İşte merak ettiğiniz tüm detaylar!

Rick and Morty Sezon 4 Yayınlandı!

Yetişkinlere yönelik bilim-kurgu odaklı animasyon dizisi olan Rick and Morty, hitap ettiği noktanın aksine geniş bir izleyici kitlesine sahip. Sunduğu ince mizahlar ve her bölüm değişen kaliteli hikayeleri ile izleyiciyi içine çeken dizi, uzun süredir yeni sezonu ile bekleniyordu.

Yeni sezon ile ilgili detaylara geçmeden önce vermemiz gereken en önemli bilgi, dizinin yeni sezonunun Netflix içerisinde yer almayacağı olacak. Dizinin yeni bölümleri Adult Swim üzerinden izlenebilecek. Tabii, internet üzerinden altyazı seçenekleri ile bulmanızda mümkün.

Yerel saat ile 11 Kasım tarihi itibarıyla ülkemizden izlenebilir olan dizi, pek çok kişinin sosyal medyada sevinç çığlıkları atmasına sebep oldu.

Yurt dışında 10 Kasım itibarıyla yayınlanan dizi, iki parça olarak izlenebilecek. Başka bir deyişle ilk beş bölüm bu yıl yayınlanacakken, ikinci beş bölüm 2020 yılında izleyiciler ile buluşacak. Tabii bu durumun izleyicileri pek de memnun etmediğini söylemek mümkün.

Evet şimdi Rick and Morty’nin devam bölümlerinin 2020’ye dağıtılması hakkında konuşalım biraz — The First Yıkık: Şevval’in kalbi SC ile 4 ay sakat (@pattesonline) November 11, 2019

Sezon 4 için yapılan hazırlıkların çok uzun sürdüğünü düşünen yapımcılar, sezon 4 yapımı sırasında sezon 5 üzerinde çalışmaya başladıklarını ve bu gecikmelerin önüne geçmek istediklerini belirtti.