Rick and Morty 4. Sezon Tarihi Belli Oldu!

Bilim kurgu ve fantastik türlerini animasyonla birleştiren Rick and Morty, yetişkinlere yönelik yapısı ile Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. Rick and Morty sezon 4 tarihi belli oldu.

Rick and Morty Sezon 4 Ne Zaman Başlayacak?

2017 yılında yayınlanan üçüncü sezonunun ardından uzun bir süre ekranlara uzak kalan Rick and Morty, izleyicilerinin beklediği müjdeyi verdi. Üçüncü sezon ile dördüncü sezon arasındaki süreyi oldukça uzun tuttuklarını ve bunun bir daha olmayacağını belirten yapımcılar, dördüncü sezona ait çıkış tarihini paylaştı.

"Rick and Morty Sezon 4" başlığı ile yeni bir fragman yayınlayan Adult Swim, fragmanın içerisinde yeni sezonun 10 Kasım tarihinde başlayacağını belirtti.

Bununla birlikte yeni sezonun on bölüm olacağını bilsek de, 10 Kasım tarihinde yalnızca beş bölüm yayınlanacak. Sezonun diğer yarısının ne zaman yayınlanacağını emin olmamakla birlikte, bu sene bitmeden karşılaşmayı bekleyebiliriz. Diziye ait orijinal Netflix sayfasına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Netflix'te bulunan en iyi aksiyon dizilerine ve filmlerine göz atmak için buraya, en iyi bilim kurgu dizilerine ve filmlerine göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz. Yayınlanan fragmanı izlemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz.