Rick and Morty 5. Sezon Finalinin İlk Dakikaları Paylaşıldı (Video)

Rick and Morty 5. Sezon 9. bölümünün ilk dakikaları Adult Swim kanalı üzerinden yayımlandı. Ücretsiz olarak izlenebilecek yaklaşık iki dakika uzunluğundaki video, 9. bölümün nasıl olacağı hakkında hayranlara birkaç önemli ipucu verirken bir yandan da onları iki dakika gibi kısa bir sürede bir hayli heyecanlandırıyor.

Fragmanda Morty'nin çılgın bilim insanı olan dedesi Rick'in yarattığı karmaşıklıkla bir kez daha baş başa kaldığı görülüyor. Rick and Morty'nin yayımlanan ön izlemesini aşağıda yer alan video oynatıcısını kullanarak ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

İlk 8 bölümü yayımlanan yetişkin animasyon dizisinin 9. bölümü, 10. bölümü ile birbirinin ardı sıra yayımlanacağı duyurulmuştu. Yukarıda yer alan video ise 9. bölümün yaklaşık olarak ilk iki dakikasını gösteriyor ve bu da izleyicilerin finalden önceki son bölümde Morty'yi nelerin beklediği hakkında az çok fikir sahibi olmasına olanak tanıyor.

Rick and Morty'yi eğer Netflix'ten izliyorsanız Rick and Morty beşinci sezon Netflix'te ne zaman yayımlanacak ya da Netflix'e ne zaman gelecek gibi soruların da cevabını merak ediyor olabilirsiniz. Diziyi eğer Netflix üzerinden izliyorsanız biraz daha beklemeniz gerekiyor çünkü bütün bölümler Adult Swim tarafından yayımlanmadan dizinin Netflix'te yayımlanması mümkün değil.

Rick and Morty final bölümü yayımlandıktan birkaç günün sonunda diziyi Netflix üzerinden izlemeniz mümkün olabilir.

Rİck and Morty 5. Sezon Bölümleri ve Konuları

Rick ve Morty'nin beşinci sezonunun yayımlanmış bölümlerini ve konularını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

1. Rick and Morty 5x1 Konusu

Rick, çok büyük bir nefret beslediği Mr. Nimbus ile anlaşma yapmanın peşindedir. Morty ise hoşlandığı kızla arasını iyileştirmek için çaba sarf etmektedir ancak Rick'in portal silahı Morty'nin başını derde sokacaktır.

2. Rick and Morty 5x2 Konusu

Çılgın bilim insanı Rick, tehlike altında olan ailesini korumak için klon üretir ancak beklenmedik bir olay meydana gelir ve klonlar tehlikeli bir hal alır.

3. Rick and Morty 5x3 Konusu

Daha çok Summer ve Rick'in dede-torun ilişkisine odaklanılan bu bölümde Morty, çevre dostu bir süper kahramana aşık olurken Summer ve dedesi ise yok olmak üzere olan bir gezegende eğlenmektedir.

4. Rick and Morty 5x4 Konusu

Rick'in üzerinde çalıştığı yeni bir deney Morty yüzünden olumsuz sonuçlanır ve gezegen büyük bir tehdit ile karşı karşıya kalır.

5. Rick and Morty 5x5 Konusu

Summer ile Morty, okulun yeni ve havalı çocuğunu etkilemek için dedelerinin aracını Rick'ten habersiz kullanır. Rick ve Jerry ise bu esnada evden uzakta uzaylılarla takılmaktadır.

6. Rick and Morty 5x6 Konusu

Rick and Morty 5. sezon 6. bölümde Morty suçüstü yakalanır ve aftan yararlanabilmek için hindiye dönüşürler.

7. Rick and Morty 5x7 Konusu

Morty ile Rick'in arası açılır ve Rick'in maceracı torunu artık Summer olmaya başlar ancak işler sonunda kontrolden çıkar.

8. Rick and Morty 5x8 Konusu

Rick, bu bölümde en yakın arkadaşı Birdperson'ı geri döndürmek için zihnine girerek onu kurtarmaya çalışır ama arkadaşının zihnindeyken ölüm riski ile karşı karşıya gelir.