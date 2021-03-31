Rick and Morty 5. Sezon Yayın Tarihi ve Fragmanı Paylaşıldı!

Rick and Morty 5. sezon yayın tarihi açıklandı. Yapımcı Adult Swim, dünyanın en popüler animasyon dizisinin ne zaman yayımlanacağını duyurdu. Şirket ayrıca sevilen yapımın yeni sezonuna ilişkin bir fragman da paylaştı. Çok sayıda hayran, yayın tarihi ve fragmanın paylaşılmasının ardından başarılı yeni sezonu sabırsızlıkla beklemeye başladı.

Rick and Morty 5. Sezon Ne Zaman?

İlk olarak 2 Aralık 2013 tarihinde yayınlanan Rick and Morty, kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir popülaraiteye sahip oldu. Yetişkinlere yönelik bilim kurgu temalı animasyon dizisi Rick and Morty'de boyutlar arası yolculuk yapabilen alkolik bilim insanı Rick ve torunu Morty'nin maceralarına tanık oluyoruz.

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından beğenilerek izlenen yapımın dördüncü sezonu, 2019 ve 2020 yıllarında yayımlanmıştı. 4. sezonun yayımlanmasının ardından çok sayıda izleyici beşinci sezonu beklemeye başlamıştı. Yapımcı Adult Swim, yetişkinlere yönelik bilim kurgu temalı animasyon dizisinin beşinci sezonunun ne zaman yayımlanacağını açıkladı ve yeni sezona ilişkin bir fragman yayımladı.

Adult Swim tarafından yapılan açıklamaya göre başarılı animasyon dizisi Rick and Morty'nin 5. sezonu 20 Haziran 2021 tarihinde yayımlanacak. Dan Harmon ile Justin Roiland tarafından yaratılan yapımın yeni sezonuna ilişkin bir fragman da yayımlandı. Adult Swim YouTube kanalı üzerinden yayımlanan video, animasyon dizisinin yeni sezonuna dair bazı bilgilere sahip olabilmemize olanak sağlıyor.

2 dakika uzunluğundaki fragmana baktığımızda önceki sezonlarda olduğu gibi yeni sezonda da alkolik bilim insanı Rick ve torunu Morty'nin yeni maceralarına tanık olacağımızı görüyoruz. Yayımlanan fragman, 5. sezonda uzaylılar ile mücadele edileceğini gözler önüne seriyor. Görünüşe göre dünyanın en başarılı yapımlarından bir tanesi olan Rick and Morty'nin beşinci sezonu, yapımın hayranlarını fazlasıyla memnun edecek.

Animasyon, macera ve komedi ögelerine sahip olan yapımın yeni sezonu için paylaşılan tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzeridnen izleyebilirsiniz.

Seslendirme kadrosunda Justin Roiland, Chris Parnell, Spencer Grammer, Sarah Chalke ve Kari Wahlgren gibi isimlerin yer aldığı yapımın yeni sezonu hkakında ne düşünüyorsunuz? Yeni sezona dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.