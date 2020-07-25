Rick and Morty 5. Sezonun İlk Videosu Yayımlandı

Son dönemin en başarılı animasyon dizilerinden bir tanesi olan Rick and Morty 5. sezonun ilk videosu yayımlandı. Comic-Con etkinliğinde Rick and Morty için düzenlenen panelde yayınlanan video ile ilgili detaylar haberimizde.

İlk olarak 2 Aralık 2013 tarihinde yayınlanan Rick and Morty, kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir popülaraiteye sahip oldu. Yetişkinlere yönelik bilim kurgu temalı animasyon dizisi Rick and Morty'de boyutlar arası yolculuk yapabilen alkolik bilim insanı Rick ve torunu Morty'nin maceralarına tanık oluyoruz.

Rick and Morty 5. Sezonun İlk Videosu Neler Sunuyor?

Adult Swim tarafından yayımlanan 5. sezona ait ilk videoda Rick and Morty'nin yeni sezonunun henüz yapım aşamasında olduğunu görüyoruz. Rick and Morty'nin henüz yapım aşamasında olmasından ötürü renklendirme ve animasyon işlemleri henüz tamamlanmamış durumda. 2 dakika 34 saniye uzunluğundaki bu videoda gördüğümüz üzere Rick ve Morty 5. sezonda da tehlikeleri maceraların içinde yer almaya devam ediyor.

Rick and Morty 5. Sezon Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Rick and Morty'nin 5. sezonunun çıkış tarihi henüz kesin olarak bilinmiyor ama Rick and Morty'nin 5. sezonu ile ilgili yayımlanan ilk fragmanda yeni sezonun hala yapım aşamasında olduğu görülüyor.

Dizi 2013'te çıkmasına rağmen henüz 4 sezondan oluşuyor, bunu göz önünde bulundurursak önümüzde uzun bir süreç daha var.

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