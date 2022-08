Rick and Morty 6. Sezon Fragmanı Yayınlandı

Son yılların en sevilen animasyon dizileri arasında yer alan Ric and Morty'nin 6. sezonu gelmek üzere. Animasyonun yapımcısı Adult Swim, YouTube hesabında yeni sezon hakkında bir fragman yayınladı.

Community'nin yaratıcısı Dan Harmon ve Adventure Time'dan tanıdığımız Justin Roiland tarafından yaratılan Rick and Morty, daha şimdiden çoğu kişiye göre gelmiş geçmiş en iyi animasyon diziler arasında yerini aldı. Rick and Morty dizisinde Geleceğe Dönüş filmindeki Profesör karakterinin bir parodisi olarak karşımıza çıkan "evrenin en zeki insanı" Rick ve torunu Morty'nin paralel evrenler arasında yaşadığı maceralara konuk oluyoruz. Yetişkinlere yönelik olarak tasarlanan Rick and Morty'de popüler kültürden siyasete ve tarihe kadar pek çok konuya ilişkin gönderme ve ağır eleştiriler bulunuyor.

İşte Rick and Morty 6. Sezon Fragmanı

Şimdiye kadar düzenli olarak ilerleyen bir kurguya sahip olmayan Rick and Morty dizisi, bazı özel bölümlerde hikayenin ilerleyişine dair önemli kırınım noktaları içeriyordu. Geçtiğimiz sezonda da Evil Morty karakteri üzerinden efsanevi bilim adamı Rick'in geçmişi hakkında pek çok detayı öğrenmiştik. Dizinin hayranları bazen bu gizemli hikayeler hakkında daha fazla ayrıntı istese de o noktalarda kendiyle bile dalga geçmeyi başaran Rick and Morty, seyirciyi yine beklemediği yönden vurabiliyordu.

Şimdilik Rick and Morty'nin 6. sezonunda işlenecek hikayelerle ilgili bir bilgi bulunmuyor. Eğer dizinin yapımcıları Dan Harmon ve Justin Roiland kendi işleriyle dalga geçmeyi bırakıp hikayeyi gerçekten ciddiye almak isterse 5. sezonda yaşananlar sonrasında bizi çok farklı bir Rick and Morty hikayesi bekliyor olabilir.

Rick and Morty 6. sezonun 4 Eylül 2022 tarihinde başlaması bekleniyor. Dizi öncelikle Adult Swim üzerinde, sezon bittikten sonra ise Netflix'te yayınlanacak.