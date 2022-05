Rick and Morty Anime Dizisi Geliyor

Rick and Morty anime dizisi duyuruldu. Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oldukça beğenilen animasyon dizisinin anime sürümüne ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı. Peki, Rick and Morty: The Anime kaç bölümden oluşacak, ne zaman yayımlanacak? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

İlk olarak 2 Aralık 2013 tarihinde yayınlanan Rick and Morty, kısa süre içerisinde dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip oldu. Her bölümü oldukça beğenilerek izlenen animasyon dizisinde boyutlar arası yolculuk yapabilen alkolik bilim insanı Rick ve torunu Morty'nin maceralarına tanık oluyoruz.

Yetişkinlere yönelik bilim kurgu temalı animasyon dizisi Rick and Morty ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. WarnerMedia tarafından çarşamba günü yapılan açıklama, animasyon dizisinin hayranlarını önemli ölçüde heyecanlandırdı.

WarnerMedia, dünyanın en popüler animasyonlarından bir tanesi olan Rick and Morty’nin animesini duyurdu. Gerçekleştirilen duyuruda Rick and Morty: The Anime olarak isimlendirilen yapım ile ilgili oldukça önemli bilgilere yer verildi.

Şu anda yapım aşamasında olan anime dizisi Adult Swim ve popüler dijital yayın hizmeti HBO Max üzerinden yayımlanacak. HBO Max Türkiye’de şu anda hizmet vermiyor ancak platformun bu yılın sonunda hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

Şimdiden çok fazla sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan Rick and Morty: The Anime 10 bölümden oluşacak. Söz konusu yapımın yönetmenliğini Takashi Sano üstlendi. Sano daha önce 2020 yılında yayımlanan Tower of God isimli animenin yönetmenliğini yapmıştı.

Sano, Tower of God’ın yanı sıra "Rick and Morty vs. Genocider" ve "Summer Meets God (Rick Meets Evil)" isimli kısa anime filmlerini de yönetmişti. Söz konusu yapımlar çok büyük bir ilgi ile karşı karşıya kalmıştı.

Rick and Morty vs. Genocider YouTube’da 9 milyondan fazla izlenmişti ve yüz binlerce beğeni almıştı. Summer Meets God (Rick Meets Evil) isimli kısa anime filminin izlenme sayısı ise 1 milyon 670 bini aşmıştı.

Rick and Morty Anime Dizisi Ne Zaman Çıkacak?

Yapımcılığını Telecom Animation Film’in üstlendiği rick and Morty: The Anime isimli yapımın ne zaman yayımlanacağı henüz açıklanmadı. İlerleyen zamanlarda animenin yayın tarihine dair bilgilerin de paylaşılması bekleniyor.