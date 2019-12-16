Rick and Morty Hayranları için Hayal Kıran Altıncı Bölüm Gelişmesi

Rick and Morty hayranları için bazı üzücü gelişmeler bulunuyor. Rick and Morty 4. Sezon 6. Bölüm ne zaman yayınlanacak?

Rick and Morty 4. Sezon 6. Bölüm Tarihi

Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalar Rick and Morty için yayınlanacak dördüncü sezonun iki farklı kısımdan oluşacağını ortaya koyuyordu. Yani beş bölümden oluşan birinci kısım, yine beş bölümden oluşan ikinci kısım ile desteklenecek. Nitekim dördüncü sezona ait beşinci bölümün yayınlanması ile birlikte akıllarda bazı soru işaretleri oluşmaya başladı.

Dizinin hayranları yeni sezonun devam bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı konusunda bir bekleyişe geçti. Şu aşamada kalan bölümler için herhangi bir tarih bilgisi bulunmuyor. Ancak yine önceki açıklamalardan yola çıkarak ikinci kısım için 2020 yılının işaret edildiğini söyleyebiliriz. Haliyle bu noktadaki en iyimser tahmin Ocak 2020 oluyor.

Bu tarihin herhangi bir resmiyet içermediğini ve tahminlerin daha ileri dönemleri yansıttığını ekleyelim.

Netflix'te Yayınlanacak

Dizinin ilk beş bölümlük kısmını internetten izlemek mümkün. Bununla birlikte Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre dizinin ilk beş bölümlük kısmı 22 Aralık 2019 tarihinde platform üzerinden izlenebilir durumda olacak. Bu gelişme ile birlikte özellikle dublajlı izlemek isteyenler için sevindirici bir gelişmenin ortaya çıktığını söylemek mümkün.