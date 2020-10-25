Rick and Morty 5. Sezonunda Klon Beth Gizemi Çözülebilir

Sevilen animasyon dizisinin büyük gizemlerinden Beth'in klon olup olmadığı seyirciler tarafından uzun bir zamandır merak ediliyordu. Rick and Morty'nin yaratıcılarından Dan Harmon, "Klon Beth" gizeminin çözümüne yönelik yeşil ışık yakarak beşinci sezonda dizinin en büyük gizemlerinden birinin çözülebileceğine işaret etti.

Rick and Morty 5. Sezonunda Taşlar Yerine Oturuyor

Dan Harmon ve Justin Roiland, animasyon dizisinin sadece bir sitcom olduğunu dile getirse de dizinin çoğu hayranı ilginç ve gizemli hikayelerin devamının gelmesini istemeye devam etmişti. Seyircilerin gün yüzüne çıkmasını istediği gizemlerden biri de Rick and Morty'nin sevilen karakterlerinden Beth'in klon olup olmadığına ilişkin bir gizemdi. Dizinin yaratıcıları Harmond ve Roiland ile dizinin yazarları, hayranların kafasında soru işaretleri bırakan hikayelerin genellikle devamını getirmiyor. Karakterler, olayların ilerleyişine bağlı olarak belirli konumlara getiriliyor ancak animasyon dizisinin formatından ötürü bölümler bazen önceki bölümlerden herhangi bir iz taşımıyor.

Buradan itibaren dizi ile ilgili spoiler olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Dizinin en azından 3. sezonunu izlemediyseniz aşağıda yer alan yazıları okumanızı tavsiye etmiyoruz.

Geçmişe dönecek olursak dizinin 3. sezonunda Rick kızı Beth'e kendisini klonlamayı teklif etmişti. Beth'in biri Dünya'da ailesiyle vakit geçirirken diğeri zamanını başka gezegenlere giderek değerlendirebilirdi. O bölümde Beth'in bu teklifi kabul edip etmediği ekrana yansıtılmamıştı ancak ilerleyen bölümlerde karakter kendisinin "klon" olup olmadığını sorgulamaya başladı. 4. sezon boyunca bu hikayeden söz edilmedi ama sezon sonlara doğru ilerledikçe şaşırtıcı bir şekilde o hikaye tekrardan seyircilerin önüne çıktı.

4. sezondan öğrendiğimiz kadarıyla Rick aslında Beth'i 3. sezonda klonladı. İki Beth yan yana geldiğinde ise tahmin edebileceğiniz üzere büyük bir kargaşa çıktı. Rick, hafızasından "Klon Beth" ile ilgili kısmı kaldırdığından hangisinin gerçek hangisinin klon olduğunu da öğrenemedi. Dördüncü sezonda gördüğümüz başka bir durum ise Rick'in hafızasını silmeden önce Beth'lerden hangisinin gerçek hangisinin klon olduğunu öğrenmesini engellemek için bir önlem aldığı oldu.

Dizinin yaratıcılarından Harmon, PaleyFest 2020'de bu gizemin bir sır olarak kalmasını istemediğini belirtti. Harmon ayrıca etkinlik sırasında ilginç bir noktaya daha parmak bastı. Rick and Morty'nin iyi düşünülmüş bir hikayesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda dizinin arkasındaki ekibin dizinin nereye gittiğine dair bir fikrinin olduğunu düşünebilirsiniz ama Harmon'a göre animasyon dizisinin senaryosu tamamen akışına bırakılıyor.