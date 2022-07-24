Rick and Morty'nin Yapımcısından Yeni Animasyon Dizi Geliyor!

Community ve Rick and Mort dizileriyle ünlenen Dan Harmon, Fox için yeni bir animasyon dizisi üzerinde çalışmaya başladı. Krapopolis adıyla yayınlanacak olan dizinin pilot bölümü 27 Kasım'da gerçekleştirilecek özel bir gösterimle yapılacak. Dizinin galasının 2023 yılında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz cuma günü San Diego Comic-Con etkinliğinde tanıtılan birçok yeni projenin yanında ünlü yönetmen Dan Harmon'ın yeni animasyon dizisi Krapopolis de eklendi. Antik Yunan'da geçen Krapopolis, birbirilerini öldürmeden dünyanın ilk şehirlerinden birini yönetmeye çalışan kusurlu bir insan, tanrı ve canavar ailesini merkez alıyor.

İşte Krapopolis Tanıtım Videosu

Krapopolis'in 1. sezonun konuk yıldızları arasında Susan Sarandon, Will Forte, Michel Urie, Jane Lynch, Amber Stevens West, Yvette Nicole Brown ve Dave Franco yer alıyor. Dizinin Türkiye'de hangi platformda yayınlanacağı henüz bilinmiyor.