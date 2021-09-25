Ultra Gerçekçi RIDE 4 PS5 Oynanış Videosu Yayımlandı

RIDE 4 PS5 oynanış videosu paylaşıldı. Joy of Gaming tarafından yayımlanan videodaki görüntülerin eğer bir video oyunundan alındığını bilmeseydiniz görüntülerin gerçek bir motosiklet yarışına ait olduğu düşünebilirdiniz.

PlayStation 5 sürümünün oynanış videosu tıpkı gerçek bir motosiklet yarışından alınmış gibi görünüyor. Birinci şahıs bakış açısı ile kaydedilen görüntü, motosiklet yarışı simülasyonunu oldukça canlı bir şekilde ekranlara yansıyor.

Oyun, ilk olarak Ekim 2020'de çıkışını gerçekleştirdi ancak yeni nesil oyun konsollarına önümüzdeki yıl gelmesi bekleniyor. Pek çok oyuncu için RIDE 4 incelemeleri ve video oyunundan alınan görüntüler, video oyununun yeni nesil sürümünün inanılmaz gerçekçiliğini gözler önüne sermede oldukça başarılı oldu.

RIDE 4, piyasaya sürülmesinin ardından serinin hayranlarından ve genel olarak motosiklet yarışları ile ilgilenen oyunculardan büyük övgü topladı. Gerçekçi mekanizmanın video oyununu hayranlar ve oyuncular için zorlayıcı hale getirmesi, oyuncuların ustalaşmak için zamana ihtiyaç duymasına neden oldu.

Oyunda pek çok çeşitte motosiklet ve her motosikletin farklı bir sürüş mekaniği bulunuyor. Bu da oyuncuların ilginç bir deneyim elde etmesine katkı sağlıyor. İleri seviye yapay zeka sayesinde oyuncuların rakipleri hiç de kolay yenilmiyor. Bu da yarışları çok daha zorlayıcı hale getiren başlıca faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

RIDE 4, çoğu oyuncunun gözünde RIDE 3'e göre büyük bir gelişme oldu ancak serinin bazı hayranları, dördüncü oyunun yeni oyuncular için uygun bir eğiticiye sahip olmamasını eleştirdi.

RIDE 4 PS5 Oynanış Videosu Tıpkı Gerçek Hayattan Alınmış Gibi

Joy of Gaming, geçen günlerde gerçek hayattan alınmış bir görüntü gibi zannedilmesi olası olan PS5 oynanış videosunu yayımladı. Yarışın birinci şahıs bakış açısı ile kaydedilmesi, izleyicileri yarışın tam ortasında hissetmesine katkı sağlıyor.

Oyunun PlayStation 5 sürümünün motosikletin aynasında gerçekçi yansımalar getirdiği görülürken ön camdaki yağmur damlaları gibi ayrıntılara da oldukça dikkat ettiği anlaşılıyor.

Oyunun gerçekçiliğine bakılacak olursa yukarıdaki videoyu RIDE serisini bilmeden izleyen ve başlıkta oyunla ilgili herhangi bir bilgi bulamayan kişilerin videonun gerçek hayattan alınmış bir video olmasını düşünmesi muhtemel görünüyor. Peki, sizin RIDE 4 PlayStation 5 versiyonu ile ilgili görüşleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.