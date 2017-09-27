Rihanna, Instagram Hesabından Suudi Kadınlara Destek Oldu

Her ne kadar son dönemde Rihanna denildiğinde akla fazla kiloları geliyor olsa da kendisi bu sefer Suudi Arabistan kadınlarına gösterdiği destekle gündeme geldi.

Uzun süredir araba kullanma hakkı için mücadele eden Suudi kadınlar, sonunda bekledikleri haberi aldı ve Haziran 2018 itibarıyla bu haklarına kavuşacaklarını öğrendiler. Dünyaca ünlü sanatçı da kadınların bu başarısını Instagram profilinden paylaştığı bir gönderiyle kutladı.

love to see progression. women will now be able to drive in Saudi Arabia badgalriri (@badgalriri)'in paylaştığı bir gönderi ( 26 Eyl 2017, 13:41 PDT )

“İlerlemeyi izlemeyi seviyorum. Artık kadınlar, Suudi Arabistan’da araba kullanabilecek.” yorumuyla paylaştığı görüntüye pek akıl sır erdiremesek de biz anladık seni çikolata kız. Sen balık etliliği moda yaptığın gün, biz de senin bayraklarını asacağız!

