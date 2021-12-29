Riot Games'e 100 Milyon Dolarlık Cinsiyet Ayrımcılığı Cezası

Riot Games'e 100 milyon dolarlık ceza kesildi. League of Legends yayıncısı Riot Games yaptığı açıklamada, California eyalet kurumları ve mevcut ve eski kadın çalışanlarla 2018 yılında cinsiyete dayalı bir ayrımcılık davası için 100 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardığını duyurdu.

2018'de iki kadın çalışan tarafından açılan ve daha sonra toplu dava olarak onaylanan dava, Riot Games'i ayrımcılık, cinsel taciz ve eşit olmayan ücretle suçlamıştı.

Anlaşma şartlarına göre Riot Games tam zamanlı, yarı zamanlı ve geçici çalışanlar dahil olmak üzere Kasım 2014'ten bugüne kadar şirkette çalışan kadınlara doğrudan 80 milyon dolar ödeyecek. Kalan 20 milyon dolar ise avukatlık ücretine gidecek.

100 milyon dolarlık ödemeye ek olarak, Riot Games işyeri politikası reformlarını yürürlüğe koyacak. Bunlar, mevcut veya eski adayların kalıcı pozisyonlara başvurmaları için bir başvuru hattının oluşturulmasını ve iş başvurusunda bulunanların maaşlarına ilişkin daha fazla şeffaflığı içerecek.

Washington Post tarafından fark edilen şirket çapında gönderilen bir e-postada, "Bu duyurunun zamanlamasının ideal olmadığını kabul etmek istiyoruz. Anlaşmanın son ayrıntıları mola sırasında haberlerde okumak yerine doğrudan bizden duymanızı istedik." denildi.

Riot Games'e 100 milyon dolarlık ceza kesildi

Dava, Riot'u kadınları daha düşük ücretli rollere sokmakla, benzer işler için kadınlara erkeklerden daha az ödeme yapmakla, düzenli olarak erkekleri kadın yerine terfi ettirmekle ve kadın çalışanları "ayrımcılığa, tacize ve misillemeye" maruz bırakan bir ofis ortamı yaratmakla suçladı.

Riot, 2018'de davacılarla 10 milyon dolarlık bir anlaşma için müzakere etti, ancak California Adil İstihdam ve Konut Departmanı anlaşmayı engelledi. California Adil İstihdam ve Konut Departmanı bunun yerine, kadın çalışanların yalnızca ücret farkını kapsayan 400 milyon doların üzerinde tazminat hakkına sahip olabileceğini söyledi.

DFEH Direktörü Kevin Kish yaptığı açıklamada, "Bu tarihi anlaşma, Kaliforniya'nın eşit ücret, ayrımcılık ve taciz karşıtı yasalarının stratejik ve etkili bir şekilde uygulanmasına olan bağlılığını yansıtıyor." dedi.