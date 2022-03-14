Riot Games 'Arcane'in Arkasındaki Animasyon Stüdyosundan Hisse Satın Aldı

Riot Games, Arcane animasyon stüdyosu Fortiche ile yıllardır birlikte çalışıyor ve bu ikili artık yaratıcı birlikteliklerini pekiştiriyor. Riot, kendisine Fortiche'de "önemli" ancak kontrol gücü olmayan bir hisse sağlayan sermaye yatırımı yaptı.

Ayrıca Riot Games tarafından Fortiche'nin yönetim kuruluna İçerik Sorumlusu Brian Wright ve Kurumsal Gelişim Direktörü Brendan Mulligan olmak üzere iki kişi eklendi. Riot Games yatırımın tam değerini veya süresini açıklamadı. Riot'a göre anlaşma "bu yılın başlarında" gerçekleştirildi ve satın alım süreci tamamlandı.

En nihayetinde bu satın alımın gerçekleşeceği tahmin edilebiliyordu. Riot ve Fortiche ilk olarak Jinx'i League of Legends'a tanıtan 2013 videosunda birlikte çalıştılar ve K/DA'nın "Popstars" parçasında, Imagine Dragons ile olan projelerde ve 2018 LoL Dünya Şampiyonası parçasında işbirliği yaptılar. Arcane'nin ikinci sezonu üzerinde çalışmalarını sağlayan başarıyı bir kenara koyun, (ilk sezon üç hafta boyunca küresel Netflix listelerinde bir numara oldu) iki şirketin birbirlerinin başarıları üzerinde geliştiği apaçık bir gerçek.

Riot Games, Fortiche'den neden hisse aldı?

Her iki firma da yatırımın birbirlerine ne tür yardımı olacağını ayrıntılı olarak açıklamadı ancak Fortiche, daha fazla Arcane sezonlarının yanı sıra "diğer duyurulacak projeler" için de Riot ile ortaklık kuruyor. Riot Games tarafından sağlanan ekstra para, Fortiche'nin bu işlerini gerçekleştirmesine ve Riot'a oyunlarını tanıtmak için daha fazla fırsat vermesine yardımcı olabilir.

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