Riot Games'den Yeni Oyun: Teemo's Adventure

League of Legends oyununun yapımcısı Riot Games, yeni bir oyun üzerinde çalışıyor. Firmanın Teemo’s Adventure adındaki PC oyunu için Çin’de satış onayı aldığı ortaya çıktı. Çin’de bir analist tarafından oyunun varlığı keşfedilince Teemo’s Adventure’ın neden medyaya duyurulmadığı da merak konusu oldu.

Çin oyun marketini inceleyen kaynaklardan biri olan Niko Partners’ın analisti Daniel Ahmad, Twitter üzerinden Riot Games tarafından geliştirilen Teemo’s Adventure oyununun satış onay belgesini paylaştı. Çince hazırlanan orijinal belge üzerinde oyunun dağıtımcısı da Riot’nun sahibi Tencent olarak gözüküyor.

Yeni oyunda adı geçen Teemo ise aslında tanıdık bir isim. Teemo bir Leagues of Legends şampiyonu ve diğer oyuncular tarafından çok da sevilmeyen bir oyuncu. Teemo’nun antipatik oluşu aslında işini çok iyi yapmasından kaynaklanıyor. Zira Teemo’nun en güçlü silahı rakibi kızdırarak onu hataya sürüklemek. Bu özelliğiyle Teemo, buz hokeyinde rakibi tahrik etmekle yükümlü olan pestlere benzetiliyor. Görevini oldukça iyi yapan ve zaman zaman takım arkadaşlarının bile sinirini bozmayı başaran Teemo’nun oyunda sempatik bir karakter olarak tasarlanması da dikkat çekiyor. Henüz Riot Games tarafından resmi bir açıklama veya görsel gelmedi ancak oyunun ortaya çıkmasıyla resmi açıklamanın bugün ya da yarın yapılması bekleniyor.