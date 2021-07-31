Riot Games'in En Başarılı Mobil Oyunu Belli Oldu

Sensor Tower tarafından paylaşılan rapor ile beraber Riot Games şirketinin en başarılı mobil oyunu gün yüzüne çıktı. Raporda Riot Games tarafından geliştirilen mobil oyunların toplamda ne kadar gelir elde ettiği ve indirme sayısı yer aldı.

Riot Games'in En Başarılı Mobil Oyunu LoL: Wild Rift Oldu

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Riot Games, 2020 yılının mart ayında Teamfight Tactics isimli ilk mobil oyununu piyasaya sürmüştü. Sensor Tower tarafından aktarılan bilgilere göre Teamfight Tactics, bu zamana kadar 15 milyondan fazla indirildi. Oyuncular, söz konusu mobil oyun üzerinden yaklaşık olarak 27.5 milyon dolar tutarında harcama yaptı.

Riot Games şirketinin ikinci mobil oyunu olan Legends of Runeterra, çıktığı ilk günden bu zamana kadar toplamda 13 milyon civarında indirildi. Oyuncuların stratejik kart oyunu üzerinden 16.2 milyon dolar tutarında harcama yaptığı açıklandı.

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Riot Games, 2020 yılınnı ekim ayında League of Legends: Wild Rift isimli yapımı Android ve iOS platformlarına çıkarmıştı. League of Legends'ın mobil sürümü olan LoL: Wild Rift, şirketin en başarılı mobil oyunu oldu.

MOBA türündeki LoL: Wild Rift, dünya genelinde bu zamana kadar toplamda 46,3 milyon indirildi. Kısa süre içerisinde tüm dünyada büyük bir popülerliğe sahip olmayı başaran mobil yapım üzerinden 64,7 milyon dolar civarında harcama yapıldı. Başarılı oyun, şirketin mobil yapımlardan elde ettiği gelirin yaklaşık 60'ını oluşturuyor.

Teamfight Tactics, LoL: Wild Rift ve Legends of Runeterra isimli oyunlar üzerinden en çok harcama yapan ülke yüzde 26 oran ile Amerika Birleşik Devletleri oldu. Listenin ikinci sırasında yüzde 22 oran ile Güney Kore yer alırken üçüncü sırada ise yüzde 6,5 oran ile Brezilya konumlandı.

Toplam indirme sayısının yüzde 10'una sahip olan Brezilya, Teamfight Tactics, LoL: Wild Rift ve Legends of Runeterra'nın en fazla indirildiği ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. Güney Kore yüzde 9,6 oran ile ikinci sırada yer alırken üçüncü sırada ise yüzde 8,3 oran ile Amerika Birleşik Devletleri bulunuyor.

Söz konusu oyunlar Google Play Store üzerinden toplamda 48,3 milyon kez indirilirken App Store'da ise 26 milyon kez indirildi. Google Play, toplam indirmenin yüzde 65'ini oluştururken App Store ise yüzde 35'ini oluşturdu.