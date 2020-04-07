Riot Games'in FPS Oyunu Valorant Kapalı Beta Kayıtları Başladı!

Riot Games’in yeni FPS oyunu Valorant’ın kapalı betası açıldı! 5’e 5 karakter tabanlı taktiksel nişancılık oyunu Valorant, Türkçe dil desteğiyle geliyor.
Riot Games tarafından geliştirilen oynaması ücretsiz çok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu Valorant’ın kapalı betası bugün açılıyor. Valorant kapalı beta, Kanada, Amerika, Türkiye, Rusya, Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde oynanabilecek. Kapalı betaya katılmak için oyuncuların Riot Games hesabına giriş yapmaları ve hesaplarını Twitch hesaplarına bağlamaları gerekiyor. Oyuncuların ayrıca Valorant yayınlarını Twitch üzerinden izleyerek betaya katılma şansı yakalayabileceği belirtildi.
Twitch yayıncılarının hemen oynamaya başladığı Riot Games yapımı FPS oyunu Valorant, 2020 yazında çıkış yapacak. Sistem gereksinimleri noktasında, Dünya genelinde herkesin rekabet edebilmesi amacıyla çok farklı PC donanımında çalışabilmesi için optimize edildiği söyleniyor. Oyunun yapımcısı tarafından paylaşılan minimum ve önerilen sistem gereksinimleri ise şöyle:
En Düşük Donanım Özellikleri - 30FPS
- İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400
- Ekran Kartı: Intel HD 3000
Önerilen Özellikler - 60FPS
- İşlemci: Intel i3-4150
- Ekran Kartı: Geforce GT 730
Yüksek Donanım Özellikleri - 144+FPS
- İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2GHz
- Ekran Kartı : GTX 1050 Ti
PC Donanım Önerisi
- Windows 7/8/10 64-bit
- 4GB RAM
- 1GB VRAM
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