Riot Games'in Yeni Oyunu Legends of Runeterra'nın Açık Betası Başlıyor

League of Legends oyunuyla tanıdığımız Riot Games, geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir karar alarak, tek kişilik hikaye odaklı oyunlar geliştirmeye başlayacağını duyurmuştu. Bu çabanın ilk meyvesi olan Legends of Runeterra için tanıtım tarihi açıklandı.

Riot Games, kendi bünyesinde yeni bir departman kurarak, League of Legends evreninde geçen ve Riot Games dışında geliştiricilerin yaptığı oyunlar üzerine çalışmaya başlamıştı. Evreni geliştirmek ve oyunculara farklı tatlar sunmak üzere böyle bir karar aldığını açıklayan şirket, kısa bir süre önce Legend of Runeterra'nın kapalı beta testlerini başlamıştı.

Kapalı beta testlerine giren oyunculardan aldığı geri dönüşler sonrasında oyunu yenileyerek açık beta sürecine gelen Legend of Runeterra isimli oyunun açık beta sürecinin ne zaman start alacağı bugün itibarıyla duyuruldu. Riot Games tarafından yapılan resmi açıklama ile Legends of Runeterra açık beta sürecinin 24 Ocak 2020 itibarıyla başlayacağı söylendi.

Legends of Runeterra açık beta 24 Ocak'ta

Riot Games, yeni oyunu Legends of Runeterra için önemli bir karara imza atarak, oyunculardan gelen geri bildirimler ışığında kapalı beta dönemini atlayıp doğrudan açık beta dönemine geçiş yapıyor. Bu kapsamda 24 Ocak saat 22.00'de açık beta resmi olarak başlayacak ve LoR'a erişim tamamen serbest olacak. 23 Ocak saat 22.00'da LoR hizmeti tekrar çevrimiçi olacak. Oyunu önizleme dönemlerinde oynamış olan veya 20 Ocak saat 10.59'a kadar ön kayıt yaptıran herkes 23 Ocak'ta oyuna erişebilecek.

Ön kayıt yaptırmış ama önizleme dönemlerinde oynamamış olanlar ise bir davet e-postası alacak. 23 Ocak'ta sadece PC'den (mobilden değil) ön kayıt yaptıranlar oyuna erişebilecek. Henüz kayıt yaptırmayanlar ise www.playruneterra.com adresinden ön kayıt yaptırabilirler. 24 Ocak itibariyle oyunu indirip hesap oluşturan herkes Legends of Runeterra’yı ücretsiz olarak oynayabilecek.

Legends of Runeterra dil desteği

Riot Games Türkiye, ilk aşamada Legends of Runeterra'nın Türkçe dil desteği sunmayacağını duyurdu. Oyunun İngilizce, Almanca, Fransızca gibi belli başlı dillerde piyasaya sürüleceğini aktaran şirket, buna rağmen Türkçe dil desteği için açık kapı bıraktı.

İlerleyen dönemlerde oyunun Türkçe dil desteğinin çıkma ihtimali bulunduğunun altını çizen Riot Games Türkiye, oyuncuları 24 Ocak tarihinde yapılacak etkinliği izlemeye davet etti.