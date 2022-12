Riot Games, Kripto Sponsorluk Anlaşmasından Kurtulmaya Çalışıyor

Ağustos 2021'de, League of Legends'ın geliştiricileri olan Riot Games, kripto para borsası FTX ile on milyonlarca dolar değerinde bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Sonrasında ise herkesin bildiği üzere FTX'in kurucusu tutuklandı ve ciddi dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kalmasının ardından şirket iflas etti.

Web3 Is Going Just Great'dan Molly White'ın bildirdiği üzere anlaşmanın yedi yıl sürmesi gerekiyordu ve FTX'in Riot'a 2022 takvim yılı için 12,5 milyon dolardan başlayan (ve 2023 için 12,8 milyon dolara yükselen) "önemli ödemeler" yapmasını içeriyordu.

Şimdiye kadar 2022'de ödenmesi gereken meblağnın yalnızca 6,25 milyon doları ödendi ve Riot'un bir kuruş daha ödeme alma şansı neredeyse sıfır, bu nedenle şirket, sponsorluk anlaşmasının geri kalanının geçersiz kılınması için Delaware'deki bir İflas Mahkemesi'nde dava açtı.

Riot Games, FTX'in Şirkete Verdiği Zararın da Telafisini İstiyor

Riot'un dosyalamasında işaret ettiği gibi FTX iflasını ilan etti ve bu da tüm anlaşmayı soru sorulmadan doğrudan ortadan kaldırmalı. Yine de herhangi bir konuyla ilgili soru sorulması durumuna karşılık Riot şunları ekledi:

"FTX'in iflas başvurusundan önceki fiyaskonun yol açtığı kamuoyundaki son derece itibarsızlığın bir sonucu olarak Riot'a hâlihazırda neden olmuş olan itibar zararını FTX'in iyileştirmesinin hiçbir yolu yok. FTX, zamanı geri döndüremez ve Riot'a verdiği hasarı geri alamaz."

İşler Riot Games'in istediği gibi giderse FTX ile olan anlaşma sonlandırılacak ancak Riot Games'in alması gereken ödeme miktarı muhtemelen yalnızca tarihe not olarak düşülecek.