Riot Games'ten Türk Yöneticilere Üst Düzey Atama

Los Angeles merkezli dev oyun yapım ve dağıtım şirketi Riot Games’in üst düzey yönetiminde değişiklik yapıldı. Türk yöneticiler şirketin üst düzey pozisyonlarında yeni global görevlere atandı.

Dünyanın en büyük dijital oyun ve eğlence şirketlerinden Riot Games’te Türk yöneticiler için önemli görev atamaları sürüyor.

Şirketin merkez ofisine Türkiye’den yeni bir transfer daha gerçekleşti. Yaklaşık bir senedir Riot Games METAI Bölge Müdürü olarak Türkiye’de görev yapan Onur Tamer, şirketin geçen yıl duyurduğu ve büyük yankı uyandıran yeni oyunlarına değer katmak amacıyla Amerika’ya transfer oldu. 2012’de Riot Games’e katılan ve geçtiğimiz sene diğer bölgeler yanında Riot Games Türkiye Ülke Müdürlüğü görevini de üstlenen Tamer, bundan sonra Riot Games Küresel Yayıncılık Operasyon Direktörü pozisyonunda şirketin yeni oyunları için çalışmalarına devam edecek. Onur Tamer, Nisan sonu itibarıyla Los Angeles’taki yeni görevine başlayacak.

Riot Games’in Amerika’daki genel merkezinde yeni terfi alan isimse Hasan Çolakoğlu oldu. Riot Games Türkiye Ülke Müdürü olarak beş yıl boyunca Türkiye’de Riot Games ve e-spor adına önemli işlere imza atan Çolakoğlu, 2017’de şirketin Amerika’daki genel merkezine Gelişmekte Olan Pazarlardan Sorumlu Direktör göreviyle transfer olmuştu. Nisan ayı itibarıyla terfi ederek, Riot Games Avrupa ve Gelişmekte Olan Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak çalışmasını sürdürecek.

Riot Games’in yeni yapılanmasıyla birlikte Türkiye ve Ortadoğu bölgeleri ayrıldı. Türkiye, Avrupa bölgesine, Ortadoğu da Gelişmekte olan pazarlara dahil edildi. Bu bağlamda Riot Games Türkiye’den şirketin küresel organizasyonunda görevlendirilmek üzere ihraç edilen diğer bir isim de Ali Müslümanoğlu oldu. İki yıldır Riot Games’te E-Spor ve İş Geliştirme Direktörü olarak hem Türkiye hem de Orta Doğu bölgesindeki espor ekosisteminin geliştirilmesi için çalışan Müslümanoğlu, Dubai’de yer alan Ortadoğu ofisinin başına Bölge Müdürü olarak geçirildi.