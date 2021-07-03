Riot Games Twitch Yayıncılarının Derdine Deva Oluyor

Riot Games, Twitch yayıncılarının son günlerde en çok dile getirdiği bir sorunu ele almak için kollarını sıvadı.

Müzik dünyasına hiç yabancı olmayan şirket, yayıncıların yayın sırasında açtığı müzikler yüzünden uyarı almaması veya canlı yayın platformundan aldığı uyarıların çok fazla olmasından ötürü canlı yayın platformundan yasaklanmaması için bütün yayıncılara "Sessions: Vi" albümünde yer alan bütün müzikleri ücretsiz olarak kullanma fırsatı tanıdı.

Riot Games Music hesabında yayımlanan videoda Junior State, Hanz, Xander, SwuM, Engelwood, Kupla, Laxcity, Weird Inside, Chromonicci gibi isimlerin müzikleri yer alıyor. Albümün hemen altında yer alan listeyi inceleyerek albümdeki hangi müziğin hangi dakikada başladığını görebilirsiniz.

Riot Games Twitch'e Özel Hangi Müzikleri Ücretsiz Paylaştı?