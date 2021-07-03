Riot Games Twitch Yayıncılarının Derdine Deva Oluyor
Riot Games, Twitch yayıncılarına özel bir albüm yayımladı. Bu albüm, canlı yayın platformunu kullananlarla yayın aracılığıyla buluşanların sorununu çözüyor.
Riot Games, Twitch yayıncılarının son günlerde en çok dile getirdiği bir sorunu ele almak için kollarını sıvadı.
Müzik dünyasına hiç yabancı olmayan şirket, yayıncıların yayın sırasında açtığı müzikler yüzünden uyarı almaması veya canlı yayın platformundan aldığı uyarıların çok fazla olmasından ötürü canlı yayın platformundan yasaklanmaması için bütün yayıncılara "Sessions: Vi" albümünde yer alan bütün müzikleri ücretsiz olarak kullanma fırsatı tanıdı.
Riot Games Music hesabında yayımlanan videoda Junior State, Hanz, Xander, SwuM, Engelwood, Kupla, Laxcity, Weird Inside, Chromonicci gibi isimlerin müzikleri yer alıyor. Albümün hemen altında yer alan listeyi inceleyerek albümdeki hangi müziğin hangi dakikada başladığını görebilirsiniz.
En İyi Müzik İndirme Programları
Sevdiğiniz müzikleri internet bağlantısı olmadan da dinleyebilmek istiyorsanız, en iyi müzik indirme programları ile karşınızdayız.
Riot Games Twitch'e Özel Hangi Müzikleri Ücretsiz Paylaştı?
- Chromonicci - Passengers - 0:00
- Junior state - Sage - 3:04
- Hanz - Hollow - 5:45
- Chief - new space - 8:10
- Gemp, Sinnr - Geode - 10:40
- xander - Reading Night - 13:08
- Tennyson - In Circles - 16:10
- SwuM - Swing - 19:19
- Engelwood - take your time - 22:03
- Kupla - Home Is Where My Heart Is - 24:24
- Laxcity - Iota - 26:17
- Weird Inside - Manifold - 29:46
- Weird Inside - mechanical Ivy - 33:37
- Miscél - Who are you - 36:21
- goosetaf - Recall - 39:02
- SwuM - Abovve - 41:24
- Idealism - Golden - 43:53
- Sinnr - I Exist - 46:59
- Hanz - Waiting - 49:06
- Dilip, Otxhello - feels - 52:26
- junior state - Sashimi - 55:04
- Sofasound - Funkgroove - 57:14
- Engelwood - midnight coffee - 1:00:11
- chromonicci - Weekends. - 1:02:03
- Tennyson - Daffodil - 1:06:09
- Kupla - Afterglow - 1:09:29
- xander - Growing Flowers - 1:11:42
- Gemp - Finally Home - 1:13:59
- goosetaf - First Light - 1:16:29
- chief - who's here - 1:18:52
- BIDØ - infinite - 1:21:41
- late year - trinity - 1:24:02
- Miscél - Forever - 1:26:38
- BIDØ - breath - 1:29:24
- Purple Cat - Woodpecker - 1:31:48
- Purple Cat - Lights out - 1:35:11
- Sofasound - Breathing Break - 1:37:20
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