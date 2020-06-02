Riot Games'in Ücretsiz FPS Oyunu Valorant İndirilmeye Açıldı!

Riot Games’in ücretsiz FPS oyunu Valorant çıkış tarihi merakla bekleniyordu. Valorant ne zaman çıkıyor? sorusu yanıt buldu. Bir süredir beta testte olan Valorant, tam sürümüyle ücretsiz olarak tüm dünyada çıktı! Valorant indirilip oynanabilecek en iyi birinci şahıs nişancı oyunlarından biri ve yüksek sistem gereksinimi de istemiyor. Valorant oyunu oynanış detayları ve Valorant indirme linki haberimizde.

Riot Games'in İlk Ücretsiz FPS Oyunu

Riot Games’in ücretsiz çok oyunculu birinci şahıs nişancı (FPS) oyunu Valorant, bir süredir beta tester’lar tarafından oynanıyor ve oyun kapalı betada bile rekor kırmayı başardı. Rekabetçi, karakter tabanlı, taktiksel nişancı PC oyunu VALORANT, artık tüm oyunculara açıldı. Dünyanın dört bir yanından oyuncuların 5’e 5 kapışacağı, yüksek kalitede grafiklere sahip oyunda karakterler birer ajan. Kendilerine has yetenekleri olan ajanlar, özel olarak tasarlanmış haritalarda takım halinde mücadele ediyor. Mücadeleler tur tabanlı ve 24 tur sonunda oyun tamamlanıyor.

Valorant'ta Hileciler Anında Oyundan Atılıyor

Riot Games, ilk FPS oyununda sınıfının en iyi sunucu kalitesi (tüm oyuncular için ücretsiz ve özel tahsis edilmiş 128-tick sunucular), global altyapısı ve özel hile karşıtlığı (anti-cheat) teknolojsiyle taktiksel nişancılık türünün temelinde yer alan ilkeleri ve oyun deneyiminin rekabet bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Hile yapan oyuncular tespit edildiği anda oyun anında sona eriyor ve kalan tüm oyuncular için telafi sayılıyor.

Valorant Sistem Gereksinimleri

Riot Games tarafından paylaşılan Valorant sistem gereksinimleri şöyle:

En Düşük Donanım Özellikleri - 30FPS

İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400

Ekran Kartı: Intel HD 3000

Önerilen Özellikler - 60FPS

İşlemci: Intel i3-4150

Ekran Kartı: Geforce GT 730

Yüksek Donanım Özellikleri - 144+FPS

İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2GHz

Ekran Kartı : GTX 1050 Ti

PC Donanım Önerisi