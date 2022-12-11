Riot Games, Valorant Klonu Ürettikleri İddiasıyla NetEase'e Dava Açtı

League of Legends ile başlayıp Çinli sahiplerine satılmasının ardından FPS dünyasında büyük ses getiren Valorant'ı geliştiren Riot Games, oyunlarının çalındığı iddiasıyla NetEase firmasını dava etti.

2022 yılında Android ve iOS platformlarına sunulan NetEase'in oyunu HyperFront'un Valorant ajanlarını birebir olarak kopyaladığı iddia ediliyor.

HyperFront Valorant Klonu Mu?

Riot Games'in dava açma sebebinin arkasında HyperFront oyununda kullanılan birçok silah ve karakter modelinin Valorant oyunundaki modellemelerle birebir benzerlik taşıdığı iddiası yatıyor.

Riot Games HyperFront'u geliştirme aşamasından itibaren birçok kez uyardığını belirtiyor. Valorant'ın 2019 yılında Project A olarak ortaya çıkmasının ardından kısa bir süre sonra geliştirilmeye başlayan HyperFront, şikayetlerin ardından ufak tasarımsal değişikliklere gitti.

Ancak Riot Games bu tasarımsal değişikliklerin hala yasak haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle NetEase'e dava açtı. Daha önce de Mobile Legends: Bang Bang'e karşı telik hakkı davası açan Riot Games'in talebi ABD'de reddedilmişti. Riot Games, NetEase'e açtığı davayı Galler ve İngiltere yüksek mahkemelerine taşıdı. HyperFront oyunun telif hakkı ihlallerinden bu sefer kurtulamayacağı düşünülüyor.