Riot Games, Valorant Oyun İçi Sesli Sohbetlerini Dinleyecek

2020 yılında görücüye çıkan Riot Games'in taktiksel FPS oyunu Valorant tarafında yeni gelişmeler yaşanıyor. League of Legends ve diğer oyunlarında da yazılı sohbeti denetleyerek kötü davranışları cezalandıran oyun şirketi, Valorant'ın sesli sohbeti için de benzer bir özelliği getiriyor.

Yıllardır istenmesine rağmen kötü oyuncu davranışları sebebiyle League of Legends'e oyun içi sesli sohbet getirilmemişti. Fakat yeni çıkardığı oyunda oyun içi sesli sohbetin maçların sağlığı açısından gerekli olduğuna inanan Riot Games, Valorant'ı sesli sohbete açmıştı.

Son günlerde bazı yayıncıların da dahil olduğu sesli hakaret olayları sebebiyle yeni güvenlik önlemleri getirilecek.

Rapor Gönderilmesi Halinde Sesli Sohbetler Kaydedilcek!

Şimdilik uygulamanın sadece Amerika sunucusunda denenmek üzere başlatılacağını bildiren Riot Games, oyuncuların kötü davranışlarına karşı yapılan raporlamalar neticesinde sesli sohbetlerin kaydedilerek analiz edebileceğini açıkladı. Yeni getirdikleri özellik için Valorant Gizlilik Bildirimi ve Hizmet Şartları'nı güncelleyeceğini belirten şirket, özelliği 13 Temmuz'da yayınlamayı planlıyor.

Riot Games, kaydedilen sesli sohbetlerin dil modellerini eğitmek amacıyla yeni algoritmaları tarafından denetleneceğini açıkladı. Beta süresince raporlamalar sesli sohbet için kullanılamayacak. Algoritmaların geliştirilmesi sonrasında ileriki aşamalarda sesli sohbet raporlamasının uygulanabileceği düşünülüyor.