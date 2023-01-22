Riot Games'te Veri İhlali Yaşandı: LoL ve VALORANT Güncellemeleri Erteleniyor!

League of Legends ve VALORANT'ın arkasındaki stüdyo Riot Games, yakın zamanda yaşanan bir güvenlik ihlalinin kısa vadede içerik yayınlama programlarını etkileyebileceğini söyledi. Atmış olduğu bir tweet'te Riot, Cuma günü geliştirme sistemlerinin hafta başında meydana gelen bir sosyal mühendislik saldırısından etkilendiklerini söyledi.

Riot Games'in konuya dair yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

"Şu anda tüm cevaplara sahip değiliz ancak erken iletişim kurmak ve oyuncu verilerinin veya kişisel bilgilerin elde edildiğine dair hiçbir gösterge olmadığını size bildirmek istedik. Ne yazık ki bu durum içerik yayınlama programlarımızı geçici olarak etkiledi. Ekiplerimiz bir düzeltme üzerinde yoğun bir şekilde çalışırken, bunun birden fazla oyunda yaklaşan güncelleme tempomuzu etkilemesini bekliyoruz."

League of Legends ve VALORANT Güncellemeleri Erteleniyor

Stüdyo, daha fazla bilgiye eriştiklerinde oyuncuları daha detaylı olarak bilgilendireceğinin sözünü verdi. Cuma günü League of Legends geliştirme ekibi de bu olayın 13.2 güncellemesini yayınlama programlarını etkileyebileceğini söylemişti. Bu haftadan önceye dek Riot güncellemeyi 25 Ocak'ta yayınlamayı planlıyordu. Şimdi ise oyunun en popüler şampiyonlarından biri olan Ahri için uzun zamandır beklenen sanat ve sürdürülebilirlik güncellemesi de dâhil olmak üzere, güncellemenin pek çok içeriği Şubat ayında 13.3 güncellemesinin gelişine kadar ertelenebilir.

Riot Games'ten Andrei van Roon, "13.2'de olması gereken hiçbir şey iptal edilmeyecek, sadece düzeltilmesi mümkün olmayan şeyleri (örneğin sanat değişiklikleri) daha sonraki bir tarihe taşımak zorunda kalabiliriz." dedi.