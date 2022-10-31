Riot Games Yeni MMO Oyununu İptal Edebilir

Kanon ile yaptığı bir röportajda Greg 'Ghostcrawler' Street, World of Warcraft ve Final Fantasy 14 gibi MMO'lar hakkında konuştu ve başarılarının önemli bir yönünün geliştiricilerinin fikirleri üzerinde yürütmek zorunda oldukları bütçeye bağlı olduğunu öne sürdü.

Riot Games'in projesine verdiği paradan memnun olup olmadığı sorulduğunda Street, "Riot'la ilgili güzel şeylerden biri de paramızın bitmeyeceği." dedi.

Greg Street: "Yeterince iyi değilse Riot oyunu iptal edebilir."

League of Legends'ın şirkete para kazandıran küresel başarısına da değinen Street, "Noel'e kadar göndermelisiniz yoksa iptal ederiz." gibi bir yayıncıyla karşı karşıya olmadıklarını söylüyor. Bunun yerine kaliteyle mücadele ettiklerini açıklıyor: "Oyun yeterince iyi değilse Riot bu oyunu iptal eder. Asla oyunu çok pahalı olduğu için iptal etmezler."

Street, League of Legends MMO'sunun kaderi hakkında daha önce de bazı söylemlerde bulunmuştu. Nisan ayında, oyun geliştirmede hiçbir şeyin kesin olmadığına ve oyunun hiç yayınlanmama ihtimalinin her zaman olduğuna dikkat çekmişti.

Ayrıca oyunun çok erken ortaya çıkmasından ve hayranlara ekibin projenin sızdırılma ihtimaline karşı önlem aldığından bahsetmişti. Geliştirme sürecinin şimdilik iyi gittiği söylenirken, Riot'un bu MMO oyununu oyunculara sunmasının birkaç yıl sürebileceği tahmin ediliyor.