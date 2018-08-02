Riot Games Yeni Oyununun Hazırlıklarına Başladı

Geliştirdiği MOBA oyunu League of Legends ile milyar dolarlar kazanan Riot Games, yeni oyunu üzerine çalışmalara başladı. Riot Games Kurucu Ortağı Marc Merill, yakın zaman önce ilk ipuçları verilen yeni oyunun hazırlıklarına başladıklarını resmi olarak duyurdu.

İsminde İngilizce “-s” yani çoğul eki bulunan Riot Games, 2009 yılından bu yana sadece bir oyunu olmasıyla sosyal medyada şaka konusu olmaktan artık kurtuluyor. Riot Games Kurucu Ortağı Marc Merrill yaptığı açıklamayla birlikte Riot Games’in her 10 yılda bir büyük bir oyun yayınlamak amacında olduğunu söyledi. Bu sebeple 2009’da çıkardıkları League of Legends’i en iyi konuma getirmek adına çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Merrill, 10 yılda bir amacına ulaşmak için 2019’da bir oyun daha yapacaklarının sinyallerini vermiş oldu.

Oyuncuların “keşke bunu Riot Games yapsa” dediği oyunları göz önüne alarak yeni bir oyun geliştirmek için kollarını sıvadıklarını belirten Marc Merrill, “Yeni oyun üzerinde çalışıyoruz. Gerçekten piyasaya çıkıp çıkmayacağını şu an için kimse bilemez. Hizmet vermek istediğimiz takipçilerimizi dikkate alarak oyunu ortaya çıkarmaya çalıştık. Herhangi bir platformda, medyada belirli bir kitleye hitap edecek bir yapacağız. Çünkü bu oyundan çok daha fazlası olacak; gerçekten oyunculara hitap etmek istiyoruz.” açıklamasını yaptı.

Yapılan açıklamada oyuna dair detaylar verilmezken, yakın zaman önce çıkan başka haberlerde League of Legends MMO projesinin gündemde olduğu ve Riot Games’in MMO dünyasına girerek, World of Warcraft gibi devlerle mücadele etmek istediği dile getirilmişti.