Ripple, Bitcoin’den Sonra İkinci En Yaygın Kripto Para Birimi Oldu

Kripto para birimlerinden XRP kısaltmasıyla bilinen Ripple, Bitcoin’in hemen ardından gelen kripto para birimi Ethereum’u piyasa değeri olarak geride bıraktı.

Ripple’ın fiyatı son 24 saatte %42.7’lik bir artış gösterdi. Bu artış sonucunda da bu para biriminin toplam piyasa değeri 73.6 milyar dolara çıktı. Mayıs 2017’den bu yana da Ethereum’u geride bırakabilen başka bir kripto para birimi olmamıştı. Yani bu artış oldukça kayda değer bir artış oldu.

Bu artışın ardından bir süre sakinleşen Ripple’ın neden bir anda bu kadar yükseldiği ise tam olarak açıklanamıyor. Yapısal olarak Bitcoin’den biraz daha farklı bir teknolojiye sahip olan para biriminin finansal aktarım sistemi geçtiğimiz günlerde Japon ve Güney Koreli bazı bankalar tarafından test edilmişti. Artışa bu gelişmenin sebep olabileceği düşünülüyor. Hemen aşağıdaki grafikten de Ripple'ın son 1 haftadaki günlük değişimi görülebiliyor.

An itibariyle Bitcoin’in piyasa değeri 223.008.526.262$ şeklindeyken, Ripple’ın 92.664.034.474$, Ethereum’un ise 70.763.239.500$ şeklinde oldu. Fakat çok ilginç bir şekilde piyasa değeri Ethereum’dan yüksek olmasına rağmen Ripple’ın alış fiyatı çok düşük. Bugün itibariyle 1 Bitcoin 13,295$’a denk geliyor, 1 Ethereum ise 731,91$’a alınabiliyor. Fakat Ethereum’u geride bırakmış olan Ripple ise 2.39$’lık alış fiyatına sahip.

Ayrıca Ripple’ın 2017 boyunca yaşadığı artışa bakacak olursak, 1 Ocak 2017 tarihinde 0,0065$’a 1 Ripple alabiliyorduk. Şu anki fiyatının 2.39$ olduğunu düşünürsek bu sanal para biriminin 1 yılda %36.769’luk artış yaşadığını görüyoruz. Buradaki artışın yazı ile yüzde otuz altı bin olduğunu da tekrardan belirtmiş olalım. Tüm sanal para birimlerinin güncel fiyatlarını ve piyasa değerlerini bu linkten görüntüleyebilirsiniz.