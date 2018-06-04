Ripple'dan Blok Zinciri Araştırmalarına 50 Milyon Dolar Bağış

Kripto para dünyasının en büyük girişimlerinden Ripple, çeşitli üniversitelerde sürdürülmekte olan blok zinciri araştırmalarını destekleme kararı aldı. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamayla aralarında dünyanın en iyi üniversitelerinin olduğu bazı kurumlara 50 milyon dolar bağışlanacağı söylendi.

Dün çapında 17 farklı üniversiteyle ortaklık anlaşması yapan Ripple, aralarında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), University College London, Princeton ve Avustralya Ulusal Üniversitesi gibi kurumlara 50 milyon dolar bağışlamayı vaat etti. Başta anlaşma yapılan üniversiteler olmak üzere blok zinciri teknolojileri üzerine araştırma yapmak isteyenlerin Ripple tarafından kurulan Üniversitelerde Block Zinciri Araştırmaları İnisiyatifi isimli kuruma başvurmak suretiyle bağış alabilecekleri dile getirildi.

Ripple Küresel Operasyonlar Kıdemli Başkan Yardımcısı Eric van Miltenburg, “Akademi geleneksel olarak teknik inovasyonun itici gücü olmuştur” diyerek bağışın öneminden bahsederken, “Üniversitelerde Block Zinciri Araştırmaları İnisiyatifi, üniversitelerin kriptografi ve blockchain teknolojisinin anlaşılmasını ve uygulanmasını geliştirmede oynayacakları benzersiz rolün hayati öneminin bir göstergesidir. Ayrıca üniversite mezunlarının sürekli gelişen ve olgunlaşan bir finansal piyasa ve işgücünü körükleyeceği gerçeğine de ön plana çıkarıyor” ifadelerini kullandı.

Ripple, blok zinciri teknolojileri üzerine üniversitelerle anlaşmalar yapan ilk kripto para şirketi de değil; daha önce Ethereum’un geliştiricilerinden Charles Hoskinson, Tokyo Teknoloji Enstitüsü ve Edinburgh Üniversitesine 1 milyon dolarlık bağışlar yapmasıyla gündeme gelmişti.

Bitcoin ile birlikte gündeme gelen blok zinciri, daha az güç kullanımı, gizlilik ve hız ile gündeme gelmiş ve 2017’de beklenmedik bir atılım yapmıştı. Bitcoin ile birlikte farklı çözümler sunan Ripple gibi şirketler de büyümüş ve milyonlarca dolarlık yatırımlar alarak, teknolojilerini geliştirmeye devam etmişlerdi.