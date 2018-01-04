Ripple, Dünyaya Yeni Milyarderler Kazandırmaya Devam Ediyor

Geçtiğimiz günlerde Ethereum'u geride bırakarak Bitcoin'den sonra ikinci en yaygın kripto para birimi olan Ripple, 2018 yılının en gözde yatırım araçlarından bir tanesi olabilir.

Sadece iki hafta önce tarihinde ilk kez 1 dolar barajını aşan Ripple, son 24 saatte yüzde 40'lık bir değer artışıyla 3,77 dolara kadar çıktı. Piyasa değeri 146 milyon dolara ulaşan kripto para birimi, şirketin kurucusu Chris Larsen'ı dünyanın en zengin 14. kişisi yaptı.

Bitcoin'den farklı olarak merkezi bir yapıya sahip olan Ripple, birçok finansal kuruluş tarafından diğer kripto para birimlerine nazaran daha güvenli bir liman olarak tanımlanıyor. Ripple'ın kurucusu ve şirketin eski CEO'su Chris Larsen, hesabında bulunan 5.19 milyar Ripple ve yüzde 17 şirket hissesiyle, bugünkü güncel verilere göre 40.1 milyar dolarlık bir servetin sahibi oldu.

Öte yandan Ripple'ın kurucuları da servetlerini her geçen gün katlamaya devam ediyor. Şirketin şu andaki CEO'su Brad Garlinghouse, 6.3 hissesiyle ve sahip olduğu Ripple miktarıyla dikkat çekiyor. İş adamının toplam servetinin 10 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Ripple zengini bir diğer kişi ise şirketin eski kurucularından Jed McCaleb oldu. 2013 yılında şirketten ayrılan McCaleb, sahip olduğu Ripple'ları şirkete sahip bir hesapta tutarak aydan aya alıyor. Bununla birlikte McCaleb yeni bir şirket kurmak için elindeki tüm Bitcoin'leri satmış ve Ripple'dan ayrıldıktan sonra da bir başka blockchain teknoloji şirketi olan Stellar'ı kurmuştu.

Ripple şu anda bu haberi yazarken 3,61 dolardan işlem görüyor.

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