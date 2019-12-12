Rise of Empires: Ottoman Yakında Netflix'te Yayınlanacak!

Son zamanlarda pek çok yerli diziyi görmeye başladığımız Netflix, çok yakında Rise of Empires: Ottoman dizisine de ev sahipliği yapacak.

Rise of Empires: Ottoman Netflix'te Yayınlanacak!

Fatih Sultan Mehmet üzerine kurulu bir hikayeye sahip olan Rise of Empires: Ottoman önümüzdeki haftalarda Netflix üzerinden yayın hayatına başlayacak. Bir miktar belgesel havasını taşıyacak olan dizinin Osmanlı'nın yükselişini konu edineceği açıklandı.

Tuba Büyüküstün, Selim Bayraktar, Cem Yiğit Üzümoğlu, Damla Sönmez ve Birkan Sokullu gibi isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosuna Prof. Dr. Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlık yapacak. Dizinin yapımcılığı ise Karga Seven ve STX Entertainment tarafından üstleniliyor.

#Netflix, Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu alan Rise of Empires: Ottoman’ın 24 Ocak’ta yayınlanacağını açıklarken, diziden ilk görselleri de paylaştı. Detaylar: https://t.co/ncc2xfkuZb @netflixturkiye pic.twitter.com/bbjDSPnETH — FilmLoverss (@filmloverss) December 12, 2019

Dizi hakkında paylaşım yapan FilmLoverss, dizinin ilk görsellerini de paylaştı. İstanbul sınırları içerisinde çekilecek olan dizi altı bölüm olacak. Bununla birlikte dizinin 24 Ocak 2020 tarihi itibarıyla izlenebileceğini de aktaralım. Şu an için fragmanı yayınlanmayan dizinin diğer detaylarına ilerleyen tarihlerde ulaşmamız mümkün olacaktır.