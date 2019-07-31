Robert De Niro ve Al Pacino'lu The Irishman'den İlk Fragman

Dijital yayın platformu Netflix, Robert De Niro ve Al Pacino'lu Martin Scorsese filmi The Irishman’in ilk fragmanını yayınladı.

Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci gibi dev isimleri bir araya getiren The Irishman, ilk fragmanıyla karşımıza çıktı.

Martin Scorsese imzalı biyografik film, Amerikan tarihinin aydınlatılmamış en büyük gizemlerinden efsanevi sendika patronu Jimmy Hoffa'nın kayboluş hikayesini merkezine alıyor.

De Niro, vefat etmeden hemen önce Jimmy Hoffa'yı öldürdüğünü itiraf eden eski bir mafya tetikçisi olan Frank Sheeran karakterine hayat veriyor. Al Pacino ise cinayete kurban giden sendika patronu Hoffa’yı canlandırıyor.

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Martin Scorsese’nin yaptığı The Irishman, bir Netflix filmi için oldukça yüksek olan 200 milyon dolarlık bir bütçeye sahip. Steven Zaillan tarafından kaleme alınan yapım, bu yılki Oscar yarışının en iddialı adaylarından biri olarak gösteriliyor.

Filmde De Niro ve Al Pacino’nun yanı sıra Anna Paquin, Harvey Keitel, Joe Pesci, Bobby Cannavale, Jesse Plemons, Stephen Graham ve Ray Romano gibi isimler de yer alıyor.

27 Eylül’de düzenlenecek 57. New York Film Festivali’nde ilk kez görücüye çıkacak olan The Irishman, bu sonbaharda Netflix’te yayınlanacak.

Lafı daha fazla uzatmadan, sizleri The Irishman filminin fragmanı ile başbaşa bırakalım. İyi seyirler!