Robert Downey Jr Herkesi Şaşırtan Bir Paylaşım Yaptı

Dünyanın en sevilen sinema sanatçılarından bir tanesi olarak bilinen Robert Downey Jr ilginç bir paylaşıma imza attı. Daha önceden One Plus 7 marka temsilcisi olmasına rağmen kendisi Huawei P30 Pro cep telefonundan bir paylaşımda bulundu. İşte konuyla ilgili haberimizin detayları.

Tony Stark olarak görev aldığı Iron Man filminde büyük bir şöhret yakalayan ünlü aktör, One Plus 7 markası için reklam yüzü teklifi aldı ve bunu kabul etti. Weibo sayfasında yapılan bir paylaşımda, One Plus 7 övülmesine rağmen Huawei P30 Pro kullanılarak çekim yapılmıştı.

Robert Downey Jr herkesi şaşırttı

Aslında bu tür paylaşımlar, sadece bu aktör için yaşanmadı. Daha önceden de Apple ve Samsung anlaşma yapmış olduğu kişiler ile ilgili paylaşımda bulunurken, rakiplerinin cep telefonlarını kullanabiliyor.

Huawei P30 Pro akıllı telefon modeli gerçekten de piyasadaki en iyi kameralardan birine sahip. Bu nedenle şirketin bu akıllı telefon modelini tercih etmesi son derece anlaşılabilecek bir durum. Peki sizce de Huawei P30 Pro akıllı telefon modellerinin kameraları gerçekten de iyi bir çekim yapabilme yeteneğine sahip mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.