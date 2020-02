Robert Pattinson İlk Defa Batman Kostümüyle Göründü

Batman rolünde oynayacağı daha önce açıklanan Robert Pattinson, ilk defa kostüm içinde görüntülendi. Yeni filmin yönetmeni Matt Reeves, kişisel Vimeo kanalı üzerinden yeni Batman kostümünü gösteren bir video yayınladı.

Daha önce Cloverfield, Let Me In ve War for the Planet of the Apes gibi filmlerin altına imzasını atan Matt Reeves, yeni Batman filminin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenmişti. Yazıp yönettiği The Batman filmine dair ilk görüntüleri paylaşan Matt Reeves, daha önce filme dair birçok detayı Twitter adresi üzerinden yayınlamıştı.

Yönetmenin son paylaşımında ise Batman rolünü üstlenen Robert Pattinson ilk defa kostüm içinde görüntülendi. Filmin görüntü yönetmeni Graig Fisher tarafından çekilen test çekimlerini paylaşan Reeves, filmin müziklerine dair de ilk ipucunu vermiş oldu. Kısa bir süre önce yapılan açıklama ile The Batman filminde müzikleri, Oscar ödüllü besteci Michael Giacchino‘nun yapacağı dile getirilmişti.

The Batman oyuncu kadrosu

Matt Reeves, filmin başrolünü daha önce Alacakaranlık filmlerinden tanıdığımız Robert Pattinson'ın üstlenmesi çokça konuşulan konular arasına girmişti. Pattinson'ın yanı sıra The Batman oyuncu kadrosu, önemli isimlere ev sahipliği yapıyordu.

Catwoman rolünde Zoë Kravitz, Komiser Gordon’ı Jeffrey Wright, Alfred’i Andy Serkis, Carmine Falcone’u ise John Turturro, Batman çizgi romanlarında yer alan en kötü karakterlerden The Riddler'a ise Paul Dano hayat veriyor. "Ayrıca Peter Sarsgaard ve Juliard’dan yeni mezun olan genç oyuncu Jayme Lawson‘ın da çizgiromanlarda yer almayan yeni karakterlere hayat vereceği açıklandı. Ancak bu açıklamanın yanıltma amaçlı olduğu ve Peter Sarsgaard’ın Two Face olarak da bilinen Harvey Dent’e, Jayme Lawson’ın ise zamanla Batgirl’e dönüşen Barbara Gordon’a hayat vereceği yönünde teorilerin olduğunu da belirtmekte fayda var."

The Batman filminin konusu ne?

Batman v Superman filminin ardından Ben Affleck, senaryosunu yazacağı, yöneteceği ve başrolünü oynayacağı yeni bir Batman filmi için hazırlıklara başlamıştı. Buna rağmen 2019 yılında Batman serisinden çekildiğini açıklayan Affleck, beklenmedik çıkışıyla DC evreninin ilerleyişini sekteye uğraşmıştı.

Ben Affleck'in filmden ayrılmasının ardından DC ve Warner Bros. yeni bir yönetmen arayışına girmişler ve Matt Reeves isminde karar kılmışlardı. Tekliften sonra hazırlıklara başlayan Reeves, bambaşka bir Batman hikayesi anlatmak üzere harekete geçtiğini dile getirmişti.

The Batman filminin yönetmeni, genç Batman'e odaklanan bir film hazırlamak istediğini ve yeni filmde karakterin dedektiflik yönlerine ağırlık vereceğini kaydetmişti. Diğer filmlerin aksine daha "noir" tarzda çekilecek The Batman, seriye yeni bir bakış açısı getirmek üzere yola çıkmıştı.