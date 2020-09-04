Robert Pattinson Koronavirüse Yakalandı: The Batman Çekimleri Durduruldu!

The Batman filminin başrol oyuncusu Robert Pattinson koronavirüse yakalandı. Warner Bros, 34 yaşındaki İngiliz oyuncu Robert Pattinson'ın yeni tip koronavirüse yakalanmasının ardından The Batman çekimlerinin durdurulduğunu açıkladı. Yeni Batman filminin çekimleri daha önce yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile uzun bir ara verilmişti. Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

The Batman Başrol Oyuncusu Robert Pattinson Koronavirüse Yakalandı

Alacakaranlık serisindeki Edward rolü ile tanınan Robert Pattinson yeni Batman filminde başrol oyuncusu olarak yer alıyor. Batman karakterini canlandıran Pattinson'ın yeni tip koronavirüse yakalanması nedeni ile The Batman filminin çekimleri durduruldu. Warner Bros, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı.

Warner Bros sözcüsü tarafından konu ile ilgili yapılan resmi açıklamada, "The Batman prodüksiyonun ekibinde bulunan bir kişinin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan kişi şu anda protokollere uygun olarak karantinaya alındı. Çekimler geçici olarak duraklatıldı" ifadelerini kullandı.

Warner Bros yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin ismini vermedi ancak Vanity Fair'deki haberde COVID-19'a yakalanan kişinin Robert Pattinson olduğu belirtildi. The Batman vizyon tarihi için Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile birkaç kez erteleme kararı alınmıştı. The Batman'in 1 Ekim 2021 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile sinema dahil birçok sektör olumsuz yönde etkilendi. Birçok oyuncu yeni tip koronavirüse yakalanırken pek çok dizi ve film ise pandemi nedeni ile ertelendi. Dünya genelinde milyonlarca Batman hayranı tarafından merakla beklenen The Batman filmi de yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile ertelenen yapımlar arasına katıldı.