Robert Pattinson'lu Batman'in Devamı Geliyor

Birçok kişinin beklediği o haber geldi. Robert Pattinson'lu Batman'in devam filminin geleceği resmileşti.

Duyuru, yıllık bir ticaret fuarı olan CinemaCon'da bir Warner Bros. sunumundan Variety aracılığıyla geldi. Ayrıca yönetmen Matt Reeves'in bir sonraki filmi üstlenmek üzere geri döneceği doğrulandı. Reeves, CinemaCon'da daha fazla haberin geleceğine söz vererek "Başka bir film için tekrar geleceğim için heyecanlıyım." dedi. Aslında bu, büyük bir sürpriz değil. Reeves ve ekibinin her zaman bu karakterlerle bu dünyaya dönmeleri bekleniyordu. Belli ki tek gerçekleşmesi gereken filmin şu an olduğu gibi hasılat rekorları kırmasıydı.

Batman 2 Nasıl Olacak?

Yeni filmin nasıl bir hikâye izleyeceğine dair bir bilgi yok ancak Joker'in yer alabileceğini düşünmek gerekiyor, özellikle de orijinal filmde bu karakterin oynadığı rol düşünüldüğünde. Penguin, Catwoman ve heck, hatta Riddler da mümkün.

En son Batman filmi gişede büyük sayılara ulaştı ve açılış haftasında 100 milyon dolar kazandı. Keza açılışında bu rakamlara ulaşan ikinci pandemi dönemi filmi oldu. Film şu anda küresel gişede bugüne kadar 759 milyon dolar hasılat yaparak yılın en yüksek hasılat yapan filmi konumunda. Batman'e farklı bir bakış atan film, izleyiciler ve eleştirmenler tarafından iyi not aldı. CNET'ten Richard Trenholm incelemesinde filmi "sürükleyici ve sinir bozucu bir Bat-gerilim filmi" olarak nitelendirdi.

Tabii bu arada Warner Bros.'un daha pek çok DC filmi gelecek. DC League of Super-Pets, Black Adam, Shazam: Fury of the Gods, The Flash ve Aquaman and the Lost Kingdom. Bu filmlerin görüntülerinin de CinemaCon'da gösterilmesi bekleniyor. CinemaCon fuarında ayrıca yeni bir Spider-Man spinoff filmi ve Venom 3 dâhil olmak üzere birkaç heyecan verici duyuru daha yapıldı.

Peki siz bu duyuru hakkında ne düşünüyorsunuz? Batman 2 filminden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.