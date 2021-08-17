Roblox Discord Benzeri Uygulama Satın Aldı

Büyümek için attığı adımların sıklığını arttıran Roblox, Discord benzeri uygulama satın alarak oyuncuları daha iyi hedeflemenin yolunu takip etmeye devam edeceğini gösterdi.

Discord'un büyük rakiplerinden biri olmak için oyuncular için sohbet platformu oluşturan Guilded ve ekibini bünyesine katan şirket, geleceğe yönelik planları hakkında da önemli ipucu verdi.

Roblox'tan anlaşmanın şartları hakkında herhangi bir açıklama gelmedi. Şirket, konuya değindiği duyurusunda Guilded ekibinin bağımsız olarak çalışacağını belirtti.

Guilded'in kurucusu ve CEO'su olan Eli Brown, "Misyonumuz, oyun topluluklarını bir araya getirmektir. Guilded, toplulukların yeni yollarla bağlantı kurmasına ve iletişimde kalmasına olanak tanıyor. Yeni özellikler ve yenilikler üzerinde çok çalışıyoruz ve bütün topluluklarımız için elimizden gelenin en iyisini sunmaya odaklanmaya devam ediyoruz" dedi.

Discord Benzeri Uygulama Guilded'ın Geçmişi

Guilded, büyük bir çoğunlukla oyuncular arasında gerçekleşen sohbetlere olanak sağlayan Discord'un büyük bir rakibi olmak için birkaç yıldır aktif olarak çalışmalarını yürütüyordu. Ekibin kurucusu daha önce yapmış olduğu bir açıklamada Discord'un oyun tutkunlarını hedeflemenin çok ötesine geçtiğini ve bu nedenle hizmete de daha az talep olduğunu söylemişti ancak geliştiriciler platformu büyütmek için yeniliğe çok önem verdi.

Platformun geliştiricileri, toplulukları çeşitli etkinlikler planlamasına ve organize etmesine yardımcı olarak turnuvaların sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlayan birçok özelliği kullanıcılarla buluşturdu.

Platform başlangıçta League of Legends, Fortnite, Counter Strike Global Offensive ve Roblox da dahil olmak üzere çok sayıda oyuna özel olarak işlevsellik sunarak yüzlerce video oyununun oyuncusunu platformu kullanmaya teşvik etti.

Şirket, bu yılın başlarında teknik bilgisi olmayan kullanıcıların oyun topluluğunu daha iyi bir hale getirmesine yardımcı olmak için bot geliştiricisini kullanıma sundu.

Roblox da her gün dünya çapında on milyonlarca insana hizmet sunmaya devam ediyor. 8 milyondan fazla geliştiriciden oluşan topluluğa ev sahipliği yapan şirket, dünyanın dört bir yanındaki insanların yaratıcılığının farkına varmasına yardımcı olmaya devam ediyor. İnsanları hem eğlendiren hem de onlara ilham veren şirket, Discord gibi uygulama satın almasına bakılacak olursa oyuncuların iletişimde kalmasının yeni ve popüler bir yolunu da sunmak istiyor.