Roblox Oyunları Bu Yıl Geliştiricilere Milyonlarca Dolar Kazandıracak

Roblox oyunları yapılan açıklamaya göre video oyunu platformunu kullanan oyun geliştiricilerine milyonlarca dolar kazandıracak. Peki, Roblox'taki geliştiriciler için dolu dolu geçecek bir yıl olan 2021'de geliştiricilerin ne kadar kazanması bekleniyor?

Roblox Oyunları Geliştiricilere Ne Kadar Kazandırıyor?

Roblox'un geliştiricileri, şirket hisseleri mart ayında halka açıldığından bu yana ilk belgesini yayımladı. Bu belgede video oyunu yapmak ile ilgili bazı göz kamaştıran sayılara yer verildi. Bu sayılar, Roblox'taki geliştiricilerin içerisinde bulunduğumuz 2021 yılında yaklaşık yarım milyar dolar kazanmasının beklendiğini de içeriyor.

Belgeye göre Roblox'u kullanarak kendi video oyununu geliştiren ve video oyunundan para kazanan kullanıcılar, yılda 30.000$'dan fazla para kazanıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde video oyun platformunun günlük aktif kullanıcı sayısı 42 milyonun üzerine çıktı. Bu kullanıcılar 2021'in ilk çeyreğinde ortalama 15,48$ harcama yaptı.

Şirket, bu yıl toplamda yaklaşık yarım milyar doları geliştiricilerle paylaşma yolunda ilerlediklerini ve Roblox'un 2021'in ilk çeyreğindeki toplam gelirinin 1,6 milyar dolar olduğunu belirtti. Bu gelir tablosunu başka bir platformun gelir tablosu ile karşılaştırmak zor çünkü Roblox'a benzeyen başka bir platform daha bulunmuyor. Şirket alanında tek olmaya devam ediyor ve görünüşe bakılırsa gelirlerini arttırarak büyümeye devam edecek.

Roblox Nedir, Güvenli mi?

Roblox, her gün milyonlarca insanın birbirinden sürükleyici oyun geliştirmesi veya oynaması için bir arada buluştuğu büyük bir video oyun platformu olarak ortaya çıktı. Platformu kullanan kişiler dilerse platformdaki oyunlardan birini oynayabilir veya kendi oyununu geliştirebilir. Roblox'ta tek bir oyun türü bulunmuyor, bu da geliştiricilerin hayal gücünün sınırına bağlı olarak çok çeşitli oyunların olduğu anlamına geliyor.

Video oyun platformunda gördüğünüz video oyunların tamamı Roblox topluluğu tarafından geliştirilen oyunlardan oluşuyor. Oyuncular muazzam bir araba yarışı oyunu geliştirebilir, klasik bir park oyunu yapabilir, süper kahraman oyunu tasarlayabilir veya sadece arkadaşlarınızla içerisinde gezebileceğiniz küçük bir dünyayı sizinle buluşturabilir.

Roblox'un taciz ve nefret söyleminin önüne geçebilecek sıkı bir denetleme sistemi bulunuyor. Yetkililer, oyunun daha güvenli hale gelmesi için kullanıcıları sıkı bir denetimden geçiriyor ve kullanıcılardan gelen raporlarla kısa süre içerisinde ilgileniyor.

Tüm akıllı telefon, tablet, bilgisayarlarla uyumlu olan Roblox'u hareket halindeyken bile kullanabilirsiniz. Başlamak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.