Roblox Sesli Sohbet Özelliğine Kavuşuyor

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Roblox'a sesli sohbet özelliği geliyor. Yeni özelliğin şu anda yalnızca belirli kullanıcılara sunulduğu açıklandı. Peki, "Spatial Voice" olarak isimlendirilen yeni özellik ne zaman tüm kullanıcıların kullanımına sunulacak? Konuya dair detaylar haberimizde.

Roblox Sesli Sohbet Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Geliştirici ekip, çevrim içi oyun platformu Roblox için yeni bir özellik üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre ekip, sesli sohbet üzerinde çalışıyor. "Spatial Voice" olarak isimlendirilen yeni özelliğin şu anda yalnızca belirli kullanıcılara sunulduğu belirtildi.

Yeni özelliğin oyun deneyimini üst seviyeye taşıması hedefleniyor. Kullanıcılar, söz konusu özellik sayesinde oyun içerisinde diğer insanlar ile sohbet edebilecek. Şirketin yeni özelliği kademeli olarak kullanıma sunacağı ifade edildi. Spatial Voice, ilk etapta 5 bin kullanıcıya sunulacak. Kullanıcıların tamamının 13 yaş ve üzerindeki kişiler olacağı açıklandı.

Yapılan açıklamada, şirketin bu süreci yavaş bir şekilde yürüteceği ve bu süre zarfında denetleme ve güvenlik araçları geliştireceği belirtildi. Geliştirici ekip, yeterince güvenli bir ortam oluşturulduğundan emin olduktan sonra özelliği kademeli olarak daha geniş kitleye sunacak.

Popüler çevrim içi oyun platformunun oyuncu tabanının yarısı 13 yaşının altında. Kullanıcıların yüzde 50'lik kısmı ise 13 yaşının üzerinde. 17 ile 24 yaş arasındaki oyuncuların sayısında da artış yaşanıyor. Roblox, ebeveynlere denetim konusunda bazı seçenekler sunar. Bu seçenekler arasında şu anda metin sohbetleri de yer alıyor. Ebeveynler istediği takdirde metin sohbetlerini devre dışı bırakabiliyor. Aynı durum, sesli sohbetler için de geçerli olabilir.

İlk olarak 1 Eylül 2006 tarihinde çıkışını gerçekleştiren Roblox, temmuz ayı itibarıyla 47 milyon günlük aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Çok büyük bir popülerliğe sahip olan çevrim içi oyun platformunda çok sayıda oyun yer alıyor. Oyuncular, ister kendi oyununu oluşturabiliyor ister diğer kişilerin oluşturduğu oyunları oynayabiliyor.

Roblox Discord Benzeri Uygulama Satın Almıştı

Discord'un büyük rakiplerinden biri olmak için oyuncular için sohbet platformu oluşturan Guilded ve ekibini bünyesine katan şirket, geçtiğimiz haftalarda geleceğe yönelik planları hakkında da önemli ipucu vermişti.

Guilded'in kurucusu ve CEO'su olan Eli Brown, "Misyonumuz, oyun topluluklarını bir araya getirmektir. Guilded, toplulukların yeni yollarla bağlantı kurmasına ve iletişimde kalmasına olanak tanıyor. Yeni özellikler ve yenilikler üzerinde çok çalışıyoruz ve bütün topluluklarımız için elimizden gelenin en iyisini sunmaya odaklanmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.