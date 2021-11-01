Roblox Tekrar Oynanabilir Hale Geldi

Roblox, perşembe gününden bu yana sürmekte olan sunucu kesintilerinin ardından nihayet oynanabilir duruma geldi. Geliştirici şirket pazar gecesi yaptığı açıklama sırasında bölgesel sunucuların kademeli olarak tekrar çevrim içi hale getirildiğini duyurdu.

Roblox 3 Günlük Kesintinin Ardından Tekrar Oynanabilir Hale Geldi

Oyuncuların yaklaşık üç gündür erişemediği Roblox, veri merkezindeki sunucuların sayısındaki artış planlarını takiben kesintiye uğramıştı. Yaşanan sorunun herhangi bir yoğun faaliyetle ya da özel durumla ilgili olmadığını belirten şirket, oyunun bölgesel olarak tekrar çevrim içi hale getirildiğini duyurdu.

Roblox CEO'su David Baszucki, "Bildiğimiz kadarıyla oyuncu verilerinde herhangi bir kayıp olmadı ve Roblox deneyiminiz artık tamamen normale dönmeli. Bu süre zarfında oyuncularımızın, geliştiricilerimizi ve ortaklarımızın sabrı ve desteği için minnettarız." ifadelerini kullandı.

28 Ekim Perşembe gününü 29 Ekim Cuma gününe bağlayan gece saatlerinde başlayan kesinti, ilk başlarda sunucu yoğunluğu gibi çeşitli nedenlere bağlanmıştı. Daha sonrasında resmi açıklama yapan şirket, sorunun dış etkenlerden ziyade iç etkenlerden kaynaklandığını vurgulamıştı.

Günlük düzeyde 40 milyonun üzerinde oyuncuyu bünyesinde barındıran Roblox, oyuncuların kendi oyunlarını oluşturabilmelerine olanak sunuyor ve mobil cihazlarda oynanabiliyor. Ayrıca ebeveynler için uzun bir hafta sonu geçmiş olabilir: Nitekim daha önceki verilerde oyuncularının yarısından fazlasının 13 yaşının altında olduğu açıklanmıştı.

Peki siz Roblox sunucularında yaşanan kesintiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz bu oyunu oynuyor musunuz ve kesintilerden etkilendiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.