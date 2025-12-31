Kritik Adım Atıldı: Türkiye'de Roblox Yasağı Her An Kalkabilir!

Türkiye'de 2024 yılında 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişim engeli getirilen Roblox, Türkiye'de şirket kurdu. Bu adımla birlikte dünyanın en büyük oyun platformlarından biri olan Roblox'un iki yılın ardından Türkiye'ye yeniden erişime açılabileceği yönünde söylentiler yayılmaya başlandı.

Roblox, Türkiye'de Şirket Açtı

İÖFD'deki habere göre Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan ilanla beraber Roblox Corporation tarafından "Roblox Turkey Teknolojik Destek ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi" kurulduğu ortaya çıktı. Bu şirketin sermayesi 35 milyon TL olarak belirlendi. Şirketi temsil etmesi üzere ABD'de yaşayan Mark Llewellyn Reinstra yetkili olarak atandı. Ayrıca yine ABD'de ikamet eden Hans Harijadi Gunawan da müdür olarak seçildi.

Bu şirketin kurulmasının ardından "Roblox'un Türkiye'deki erişim engeli kalkacak mı?" sorusu yeniden gündeme oturdu. Türkiye'de şirket kurulması, platformun yasaklanmasının en önemli sebeplerinden birinin de ortadan kalkabileceği anlamına geliyor. Bu gelişme, herhangi bir sorun olduğunda devlet kurumlarının doğrudan muhatap bulabileceğini gösteriyor.

Bilnidiği üzere Roblox'un erişime engellenme nedenleri arasında çocuklar için güvenli olmayan içerikler yer alıyordu. Türkiye'de şirket kurulması, yasalara aykırı içeriklerin bildirilir bildirilmez yayından kaldırılmasını mümkün hâle getirecek. Hatta Türkiye'ye özel bir denetim ekibi kurulması da muhtemel. Yine de henüz erişim engelinin kaldırılmasına yönelik resmî bir açıklamada bulunulmadığını belirtmek gerekiyor.

Erişim engeli kararı, Adana Sulh Ceza Hakimliği kararıyla alınmıştı. Roblox'un Türkiye'de şirket kurması ve yasalara uyum sağladığını kanıtlayarak mahkemeye başvurması hâlinde erişim engeli kalkabilir ve Türkiye'deki oyuncular yeniden platformdaki oyunları oynamaya başlayabilir. Peki, sizin bu konu ile ilgili görüşleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.