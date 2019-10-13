RoboCop İsimli Robot Polis Olaya Müdahale Edemedi

Geçtiğimiz aylarda Amerika'nın Los Angeles şehrinde bulunan Salt Lake isimli parkta devriye atmaya başlayan RoboCop isimli robot polis yaşanan olaya müdahale edemedi ve sosyal medyanın alay konusu haline geldi.

Los Angeles'da yaşayan bir kadın Salt Lake isimli parkta bir kavganın çıktığını fark etti ve parkta bulunan robot polisten yardım istedi. RoboCop'un üzerinde bulunan butona basan kadın robottan hiç beklenmeyen bir cevap aldı.

Robot polis yardım çağırmak yerine kadına "yoldan çekil" cevabını verdi. RoboCop'un verdiği cevaba çevredeki vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Vatandaşlar 911'i arayarak bölgeye polis ekiplerini çağırdı. Polis ekipleri 15 dakika sonra olayın yaşandığı parka intikal etti. Olayda bir kadının başından yaralandığı söyleniyor.

Robot polis yaşanan olaya hiçbir tepki göstermeden park çevresinde devriye atmaya devam etti. Park çevresinde devriye atan robot polis, vatandaşlara "lütfen parkı temiz tutun" uyarısında bulundu. RoboCop'un üzerinde 360 derece dönebilen kamera bulunmakta. Bu kamera ile park 7/24 izlenebilmekte.

Robotun üzerinde bulunan butonun henüz polis merkezine bağlı olmadığı ortaya çıktı. Polis şefi Cosme Lozano yaptığı açıklamada "b u bizim için yeni bir program ve programı tamamen uygulayabilmek için hala bazı protokoller geliştiriyoruz" dedi.