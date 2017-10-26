Robot Arı Sudan Çıkmayı Başardı

Harvard Üniversitesi bünyesinde sürdürülmeye devam edilen RoboBee projesinin gelişimini göstermek için yeni bir video daha yayınlandı. Videoda, robot arıların yeni kabiliyetleri tanıtıldı.

2013 yılında ortaya çıkan RoboBee isimli robot arılar, ilk günlerinde sadece kalkış ve iniş yapabiliyorlardı. Yaklaşık dört yıl süren geliştirme aşamasında, arılar ilk olarak elektrostatik sayesinde istedikleri her yere konabilme özelliği kazanmışlardı. Ardından suya girmeye de başlayan arıların, artık hem suya girip hem de sudan çıkabildikleri açıklananlar arasında kendisine yer buldu.

Suya girip çıkmak insanlar için oldukça kolay bir şey olsa da RoboBee gibi 175 miligram ağırlığındaki (25 kuruştan neredeyse üç kat daha hafif) bir robot için oldukça zor bir iş. Harvard’ın Mühendislik Fakültesi profesörlerinden Robert Wood, RoboBee için su yüzeyinin aşılmasının imkansız bir duvar gibi olduğunu söylerken, robotun su yüzeyine çıkmak için kendi ağırlığının 10 katı kadar yer çekimi kuvvetini yenmesi gerektiğini de belirtti.

Yer çekimini yenmek için RoboBee’ye kolay tutuşabilen yakıtlarla çalışan küçük bir roket takan bilim adamları, arılarını su yüzüne çıkarmayı başardılar. Fakat suya girdikten sonra telsiz sisteminin suyla temas etmesi sebebiyle yandığını söyleyen araştırmacılar, araştırmalarını telsiz sisteminin korunması konusuna kaydırdıklarının altını da çizdiler.