Robot Hamam Böcekleri Uçak Motorlarını Tamir Edecek

Ürettiği uçak motorları ve ultra lüks arabalarla tanınan İngiltere merkezli şirket Rolls-Royce, akla hayale gelmeyecek bir proje üzerinde çalıştığını açıkladı. Yapılan açıklamayla Rolls-Royce, uçak motorlarını tamir edecek robot hamam böceği geliştirmeye çalıştığını duyurdu.

Uçak motorlarını insanlardan beş kat daha hızlı hızlı tamir edeceği tahmin edilen robotların, sadece 15 santimetre büyüklüğünde olacakları ve birkaç yüz gramlık ağırlıkları bulunacağı değinilen ilk konulardan oldu. Hamam böceğine benzer bu robotların her birinin üzerlerinde kameralar taşıyacakları ve üç boyutlu tarama kabiliyetleri neticesinde yaşanan arızayı kısa sürede tespit ederek mühendislere bildirecekleri belirtildi. İki kişilik ekipler halinde çalışacakları dile getirilen robotların buna göre geliştirilecekleri ve robotlardan önden gideninin hasarı tespit edeceği, arkadan gelenin ise tamir işini üstleneceği ifade edildi.

Robot hamam böcekleri sayesinde mühendislerin üzerine düşen işlerin hafifletilmesi amaçlanırken, çokça zaman alan hasar tespit işinin kısa sürede yapılmasının ardından direkt olarak tamir işine geçeceği belirtildi. Halihazırda prototip aşamasına gelen robotların hala yeterli boyuta ve ağırlığa gelemedikleri, Rolls-Royce mühendisleri tarafından yapılacak çeşitli düzenlemelerin ardından kısa bir süre sonra kullanıma uygun hale getirilmeye çalışılacağı vurgulandı.