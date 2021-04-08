Boston Dynamics'in Robot Köpeği Savaş Tatbikatında Kullanıldı

Robot köpek savaş tatbikatında kullanıldı. Boston Dynamics robot köpeği Spot, Fransa'nın kuzeybatısındaki bir askeri okulda test edilen birkaç robottan biriydi. Okul komutanı Jean-Baptiste Cavalier, robotların savaşlara uygun olup olmadığı anlamak amacıyla iki günlük bir eğitimde robotların kullanıldığını ifade etti.

Fransız ordusu, savaş senaryolarını test ettiği tatbikatlarında Boston Dynamics'in ünlü robot köpeği Spot'u kullandı.

Fransız Ouest-France gazetesi Çarşamba günü, Saint-Cyr askeri okulundaki öğrencilerin, savaşa uygunluklarını değerlendirmek için beş robotu test ettiklerini bildirdi. Boston Dynamics'in Spot'u da bu robotlar arasındaydı.

Öğrenciler robotları üç senaryoda test ettiler: kavşakta saldırı manevrası, hem gündüz hem de gece savunma manevrası ve son olarak şehir savaşı senaryosu. Öğrenciler her alıştırmayı iki kez yaptılar. İlk alıştırma robotlarla, ikincisi ise askeri güç yardımıyla gerçekleştirildi.

Robot köpeğin savaş tatbikatı sırasında bataryası bitmiş

Tatbikatlara katılan öğrencilerden biri, robotların keşif konusunda bazı faydalar sağladığını söyledi. "Robotlar olmadan şehir içi savaş tatbikatı sırasında öldürüldüm, ancak robotun keşif yaptığı sırada hayatta kalmıştım" dedi.

Ancak aynı öğrenci, Spot'un dezavantajlarının bazı sorunlara yol açtığını aktardı. İsmi paylaşılmayan öğrenci açıklamasında, "Spot'un bataryası çatışmanın ortasında bitti ve hareketsiz kaldı" ifadesini kullandı.

Spot, Shark Robotics adlı bir Fransız şirketi aracılığıyla Fransız ordusuna sağlanıyor. Boston Dynamics İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Perry The Verge'e verdiği demeçte, Spot'un Fransız ordusuna satışından haberi olmadığını söyledi.

Spot robotun askeri tatbikatlarda kullanılmasına ilişkin konuşan Perry, "Bunu sizin gibi ben de yeni öğreniyorum. Bu yüzden anlaşmanın tam kapsamı konusunda net ifadeler kullanamam" dedi.

Perry ayrıca, müşterilerin Spot'un silahlandırılmasını yasaklayan katı kurallara sahip olduklarını, ancak bunun ordu tarafından kullanılamayacağı anlamına gelmediğini söyledi. "Ordunun, insanları tehlikeden uzaklaştırmak için robotları kullanması bizce sorun değil. Bunun, kurallarımız için tamamen geçerli bir kullanım olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Boston Dynamics, ABD'de satışa sunulmasından dört ay sonra, Kasım ayında Avrupalı ​​müşterilere Spot satmaya başladı. Robot köpek inşaat, sağlık, konaklama ve tarımda kullanılıyor olmasıyla merak uyandırıyor.

Boston Robotics, robotların askeri alanda kullanılmasına tam anlamıyla karşı değil gibi görünüyor. Çünkü New York Polis Departmanının da Ekim ayında kullanmaya başladığı bir Spot robotu bulunuyor.