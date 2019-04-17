Robot Ordulara Hazır Olun!

Boston Dynamics şirketi, robotik alanında belki de en gelişmiş olan kuruluşların başında yer alıyor. Kısa bir zaman önce üretilen Spotmini robot modeli, hem dansedebilen hem de kapıları açabilen bir üründü. Ancak görünen o ki, Spotmininin yapabileceği çok daha fazla şey bulunuyor.

Şu an için tüm refleksleri son derece kuvvetli görülen Spotmini, ilerleyen zamanlarda daha hızlı tepki verebilme gücüne de sahip olacak. Yayınlanan bir videoda, Spotmini modelinin bir kamyon çekebilecek kadar güçlü olup olmadığı test edildi.

Spotmini 2019 yılında piyasaya sürülecek

Boston Dynamics'in kurucusu Marc Raibert güzel bir haber verdi. Spotmini’nin 2019 yılında ticari olarak piyasaya sürüleceğini ifade etti. Böylece teslimat anlamında robotlardan daha fazla yararlanılabileceği öngörülüyor.

Videoda yer alan görüntüler, her ne kadar ürkütücü olsa bile esas kullanım amaçları askeri alanda olmayacak. Daha çok Spotmini modelleri, teslimat ve kargo gibi hizmetlerde kullanılacak. Böylece çok daha hızlı bir şekilde ve kırma dökme olmadan teslimat hizmetleri verilmiş olacak.

Yine de bu modellerin askeri alanda kullanılma ihtimali bile insanları ürkütmeye yetiyor. Böyle bir ordunun motive olmuş bir şekilde hedefe saldırması, büyük hasarlara yol açacaktır. Özellikle de sivil alandaki kayıpların artması, neredeyse kesin gibi görünüyor. Bu nedenle Spotmini gibi robotik modellerin askeri alanlarda kullanılmamasını umuyoruz.