Kalp Masajı Yapan Robot Sağlık Görevlisi İlk Kez Kullanıldı

Robot sağlık görevlisi ambulansta işe başladı. Birleşik Krallık'ta ilk kez bir robot sağlık görevlisi, ambulanstaki hastalara göğüs kompresyonları yapmak için kullanıldı.

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) bağlı bir ambulans hizmeti olan South Central Ambulance Service (SCAS), LUCAS 3 olarak bilinen yeni teknolojiyi araçlarına alan ilk kurum oldu.

Cihaz, ekiplerin olay yerine geldiği andan itibaren ve hastanın hastaneye götürüldüğü süre boyunca kesintisiz olarak yüksek kaliteli kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) yapabilen mekanik bir sistemden oluşuyor

Bir SCAS sözcüsü, "Sağlık görevlileri, CPR'ye başladığında veya daha önce başlamış olan bir görevliden devraldığında, manuel kompresyonlarda kopma yaşanabiliyor. CPR'nin LUCAS'a geçişi ise yedi saniye içinde tamamlanıyor ve kompresyonların sürekliliği tehlike altına girmiyor" dedi.

Robot sağlık görevlisi ambulansta işe başladı

Sistem, resüsitasyon kurallarına göre farklı sıkıştırma oranı, derinliği ve uyarıları yapılandırmasına olanak tanıyan Bluetooth bağlantısını kullanıyor. Geliştiriciler, sağlık görevlilerinin olay sonrası verileri toplayıp inceleyebileceğini ve bu bilgileri diğer klinisyenlerle paylaşabileceğini aktardı.

SCAS Tıbbi Direktörü Dr. John Black LUCAS 3'le iiglil olarak şunları söyledi:

“Kalp durmasında yüksek kalitede ve kesintisiz göğüs kompresyonları yapmanın, hastaneden taburcu olmaya kadar hayatta kalmanın en önemli belirleyicilerinden biri olduğunu biliyoruz, ancak birkaç nedenden dolayı çok zor olabilir. İnsanların CPR'yi manuel olarak gerçekleştirirken yorulmaları, kompresyonların oranını ve kalitesini etkiler. Bu durum sonucunda hastaların, dar merdivenlerden aşağı inmesi veya süreci engelleyen uzak yerlere taşınması gerekebilir."

Dr. John Black, yüksek hızda seyahat eden araçların arkasında CPR yapmanın güvenlik riskleri yarattığını da sözlerine ekledi. "Bu cihazlar yorulmuyor veya gücünü değiştirmiyor, bu da sağlık görevlisinin rahatça diğer kontrolleri yapmasına izin veriyor" dedi.

SCAS Tıbbi Direktörü ve Resüsitasyon yöneticisi olan Profesör Charles Deakin ise "LUCAS isimli cihaz, kalp durması durumunda yöntemini değiştiriyor ve sağlık görevlilerinin klinik bakımın temel yönlerine odaklanmasına fırsat tanıyor" şeklinde konuştu.

Uzmanlara göre yeni LUCAS 3 isimli cihaz ekibin paha biçilmez bir parçası olacak. İnsan hayatını kurtarmada elde edilen sonuçlara katkıda bulunacak. South Central Ambulance Charity; Oxfordshire, Berkshire, Buckinghamshire ve Hampshire'daki ekiplerin kullanması 28 adet cihaz finanse ettiğini duyurdu.

NHS ayrıca LUCAS cihazlarını hastanenin acil servislerinde resüsitasyon ve yoğun bakım ünitelerinde kalp durması geçiren hastaları desteklemek için ve ayrıca daralmış arterleri genişletmek için kullanılacağını belirtti.