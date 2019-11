Robot Sophia Çizdiği Portre ile Ağızları Açık Bıraktı

This Morning isimli programa katılan Sophia, çizim yeteneklerini ne kadar ilerlettiğini gözler önüne serdi.

Yapay zeka hakkında ortaya atılan komplo teorileri bir kenara dursun, Sophia hızlı bir şekilde kendini geliştirmeye devam ediyor. Verdiği cevapları ve hareketleri ile gerçek insanlara oldukça benzeyen Sophia, görünüşe göre çizim yeteneklerini de hızlı bir şekilde ilerletmeye odaklanmış durumda.

This Morning isimli televizyon programına katılan insansı robot, program sunucusu Phillip Schofield'ın portresini çizdi. Portrenin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından pek çok kişi çizim karşısında şoke oldu. Bazı kişiler kendilerinden iyi çizdiğini belirterek durumu daha eğlenceli hale getirdi.

I can draw portraits! Check out the full segment on @thismorning to see how I drew @Schofe! #ThisMorning pic.twitter.com/baHvxVI5tL